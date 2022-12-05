Как и следовало ожидать, по результатам расследования загадочным отправителем оказался человек, на которого поначалу никто и подумать не мог, что он человек, а между тем, ответ лежал на поверхности, но обо всем по порядку.

Для начала следует определиться вот с чем: свыше 20 писем с глазами животных, разосланные в украинские посольства в 12 странах мира, - это богоугодное дело святых живодерушек православных или мерзкий сатанизм озверевших украинских карателей? На первый взгляд кажется, что второе, потому что, во-первых, нет такого преступления, на которое не может пойти против себя Украина только ради того, чтобы обвинить Россию; во-вторых, из открытых источников известно, что в конвертах, полученных украинскими посольствами, были также глазные яблоки свиней, - таким образом, свино-собачьи глаза в посылках могли быть не чем иным, как грустными глазами русских пленных, предназначенными для поднятия морального духа украинских послов; в-третьих, все знают кровавую историю о том, как на киевском Майдане в конкурсе "Україна очима москалів" победил Мыкола, выложивший слово "Україна" очима москалів.

Таким образом, акт святого живодерства стал еще одним доказательством подлинного вяличия России. Какая же благородная душа сотворила деяние сие высокодуховное, кто этот пресвятой угодник?

А вот и нет. На самом деле, вопреки досужим ожиданиям, российская пресса не только не спешит обвинять в случившемся украинских карателей, но и всячески приветствует факты живодерства животворящего. "Украину начали травить по всему миру, - с удовольствием пишет российская пресса. - Можно предположить, что посылки связаны с тем, что Украина отказывается идти на мирные переговоры с Россией. Или с недавним случаем расстрела русских пленных украинскими солдатами. В этом случае глаза животных могут означать то, что мир видит кровавые преступления киевского режима".

Известно также, что отправители конвертов проникли в дом украинского посла в Ватикане и насрали внутри, а это уже стопроцентный русский почерк, из этого правила исключений не бывает. Еще такого не случалось, чтобы русский человек попал в чужой красивый дом и смог сдержать там свой естественный духовный порыв!

Таким образом, акт святого живодерства стал еще одним доказательством подлинного вяличия России. Какая же благородная душа сотворила деяние сие высокодуховное, кто этот пресвятой угодник? Не матушка ли Ангелина блаженнейшая ослепила собачку Филю и свинтуса Хрюшу, дабы отправить Филю с Хрюшею на фронт, как и обещала, а их укоризненные глаза - бесстыжим украинским послам? Но почему тогда уцелел Степашка? Свалил в Грузию? А 60 собачьих трупов, найденных под Астраханью без глаз, лап, носов и ушей, - где они были, когда Украина 8 лет дамбила Бомбас? Что-то здесь определенно не сходится.

Впереди у Украины еще много ужасных преступлений, по-другому она не умеет, но зорко следит за злодеями сатанинскими собачье око русское, православное.

Долго бились над разгадкой мыслители русские, пока славный герой этой истории с присущей ему скромностью, наконец, не проспался и не объяснил все сам. Как оказалось, не в пленных было дело, и даже не в том, что Украина не желает идти с Россией на переговоры: просто отвернулись власти киевские от Христа, и не простил им этого Медведев Дмитрий. "Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру, - сообщил замглавы Совбеза РФ. - "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель". В интерпретации Дмитрия "око Мое" превратилось, правда, в "око собачье", но зато он взял количеством - 60 собак, 120 глаз, вот уж действительно каратель так каратель!

Впереди у Украины еще много ужасных преступлений, по-другому она не умеет, но зорко следит за злодеями сатанинскими собачье око русское, православное. Собак в России много, убивать можно хоть каждый день сотнями, а потом и на котят перейти не зазорно, коль продолжат каратели от переговоров отказываться да от Христа русского морды воротить. Бомбежкой Воронежа нынче вряд ли кого-то удивишь, но фантазия русских людей поистине безгранична, они всегда что-нибудь придумают. Раз в книжке про мафию писали, что очень хорошо голову коню отрезать и врагу подсунуть, - будут резать до посинения (и удивляться, что ж не помогает-то). Кстати, в МИДе российском один очень подходящий печальный конь работает. Надо попробовать, давно пора поднимать ставки по-настоящему.

Василий Рыбников