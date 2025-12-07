Сытная закуска очень просто готовится и быстро съедается.

Если ждете гостей, но не хотите часами торчать на кухне, то подайте закуски из лаваша на праздничный стол. Они очень просто готовятся, не требуют термической обработки и красиво выглядят в разрезе. А главный их плюс в том, что вы можете сделать начинку из любых продуктов, которые есть в холодильнике.

Видео дня

Закуска из лаваша с сыром, зеленью и чесноком

В этом рецепте мы заворачиваем в рулет сырно-чесночную начинку. Получается одновременно нежный и пикантный вкус.

Вам понадобятся следующие продукты:

3-4 листа лаваша;

300 граммов сыра;

4 яйца;

3-4 зубчика чеснока;

100 граммов майонеза;

пучок зелени.

Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите. Таким же образом измельчите сыр. Мелко порубите зелень и выдавите через пресс чеснок. Смешайте все ингредиенты вместе с майонезом. Лаваши равномерно смажьте начинкой, выложите листы друг на друга и заверните в тугой рулет. Поставьте в холодильник минимум на час.

Такая закуска из лаваша с плавленным сыром хороша и в холодном виде, но при желании ее можно запечь в духовке.

Закуска из лаваша с крабовыми палочками

Заверните классический крабовый салат в рулет и попробуйте, как это вкусно.

Подготовьте такие продукты:

3 лаваша;

150 граммов крабовых палочек;

4 яйца;

100 граммов сыра;

1 плавленый сырок;

пучок зелени;

соль, перец по вкусу.

Натрите в отдельные миски вареные яйца, сыр и палочки на терке. Очень мелко порежьте зелень. Плавленый сыр заморозьте в микроволновке и также потрите.

Выкладываем блюдо в три слоя лаваша. Каждый лист смазываем такими начинками: первый - майонезом, крабовыми палочками, укропом. Второй - смесью плавленого сыра и яиц. Третий - оставшимся майонезом и сыром. Заворачиваем в форме рулета и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа.

Закуска из лаваша с копченой курицей и морковью по-корейски

Блюдо получается сытным, высокобелковым и сочным. Его даже можно подавать на второе.

Список ингредиентов:

2 листа лаваша;

250 граммов копченого куриного филе;

100 граммов сыра;

100 граммов салатных листьев;

80 граммов моркови по-корейски.

Листья салата тщательно промойте. Сыр натрите, а мясо нарежьте соломкой. Каждый пласт лаваша смажьте майонезом с одной стороны.

Затем выложите продукты так, как показано на фото выше. Сначала посыпьте первый лист лаваша курицей, а на левый край выложите сыр. Потом накройте вторым лавашем сверху, на него выложите салат и морковь с левого края. Заверните в тугой рулет. Подавайте закуски из лаваша нарезанными на тонкие кольца.

Закуска из лаваша на праздничный стол с красной рыбой

Этот изысканный рецепт станет хитом любого праздника.

Полный список продуктов такой:

2 листа лаваша;

250 граммов слабосоленой семги или лосося;

1 огурец;

200 граммов крем-сыра;

100 граммов листьев салата;

зелень по вкусу.

Творожный сыр заранее достаньте из холодильника, чтобы он размягчился. Салат и зелень тщательно промойте. Нарежьте рыбу кубиком, а огурцы - кольцами.

Первый лист лаваша смажьте половиной сыра и разложите по всей поверхности зелень и листья салата. Накройте вторым листом, смазанным остальным сыром. На нем разложите семгу и огурец. Заверните блюдо в плотный рулет и дайте настояться хотя бы 2 часа. Чтобы закуска из тонкого лаваша выглядела красиво, нарезайте ее острым ножом.

Вас также могут заинтересовать новости: