Если ждете гостей, но не хотите часами торчать на кухне, то подайте закуски из лаваша на праздничный стол. Они очень просто готовятся, не требуют термической обработки и красиво выглядят в разрезе. А главный их плюс в том, что вы можете сделать начинку из любых продуктов, которые есть в холодильнике.
- Закуска из лаваша с сыром, зеленью и чесноком
- Закуска из лаваша с крабовыми палочками
- Закуска из лаваша с копченой курицей и морковью по-корейски
- Закуска из лаваша на праздничный стол с красной рыбой
Закуска из лаваша с сыром, зеленью и чесноком
В этом рецепте мы заворачиваем в рулет сырно-чесночную начинку. Получается одновременно нежный и пикантный вкус.
Вам понадобятся следующие продукты:
- 3-4 листа лаваша;
- 300 граммов сыра;
- 4 яйца;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 100 граммов майонеза;
- пучок зелени.
Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите. Таким же образом измельчите сыр. Мелко порубите зелень и выдавите через пресс чеснок. Смешайте все ингредиенты вместе с майонезом. Лаваши равномерно смажьте начинкой, выложите листы друг на друга и заверните в тугой рулет. Поставьте в холодильник минимум на час.
Такая закуска из лаваша с плавленным сыром хороша и в холодном виде, но при желании ее можно запечь в духовке.
Закуска из лаваша с крабовыми палочками
Заверните классический крабовый салат в рулет и попробуйте, как это вкусно.
Подготовьте такие продукты:
- 3 лаваша;
- 150 граммов крабовых палочек;
- 4 яйца;
- 100 граммов сыра;
- 1 плавленый сырок;
- пучок зелени;
- соль, перец по вкусу.
Натрите в отдельные миски вареные яйца, сыр и палочки на терке. Очень мелко порежьте зелень. Плавленый сыр заморозьте в микроволновке и также потрите.
Выкладываем блюдо в три слоя лаваша. Каждый лист смазываем такими начинками: первый - майонезом, крабовыми палочками, укропом. Второй - смесью плавленого сыра и яиц. Третий - оставшимся майонезом и сыром. Заворачиваем в форме рулета и оставляем в холодильнике минимум на 4 часа.
Закуска из лаваша с копченой курицей и морковью по-корейски
Блюдо получается сытным, высокобелковым и сочным. Его даже можно подавать на второе.
Список ингредиентов:
- 2 листа лаваша;
- 250 граммов копченого куриного филе;
- 100 граммов сыра;
- 100 граммов салатных листьев;
- 80 граммов моркови по-корейски.
Листья салата тщательно промойте. Сыр натрите, а мясо нарежьте соломкой. Каждый пласт лаваша смажьте майонезом с одной стороны.
Затем выложите продукты так, как показано на фото выше. Сначала посыпьте первый лист лаваша курицей, а на левый край выложите сыр. Потом накройте вторым лавашем сверху, на него выложите салат и морковь с левого края. Заверните в тугой рулет. Подавайте закуски из лаваша нарезанными на тонкие кольца.
Закуска из лаваша на праздничный стол с красной рыбой
Этот изысканный рецепт станет хитом любого праздника.
Полный список продуктов такой:
- 2 листа лаваша;
- 250 граммов слабосоленой семги или лосося;
- 1 огурец;
- 200 граммов крем-сыра;
- 100 граммов листьев салата;
- зелень по вкусу.
Творожный сыр заранее достаньте из холодильника, чтобы он размягчился. Салат и зелень тщательно промойте. Нарежьте рыбу кубиком, а огурцы - кольцами.
Первый лист лаваша смажьте половиной сыра и разложите по всей поверхности зелень и листья салата. Накройте вторым листом, смазанным остальным сыром. На нем разложите семгу и огурец. Заверните блюдо в плотный рулет и дайте настояться хотя бы 2 часа. Чтобы закуска из тонкого лаваша выглядела красиво, нарезайте ее острым ножом.