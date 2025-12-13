Американский ветеран спецназа рассказал потрясающие детали о том, как вывозили из Венесуэлы лидера оппозиции, чтобы она могла лично получить Нобелевскую премию мира.

Известная всему миру Мария Корина Мачадо из Венесуэлы на этой неделе лично получила премию мира в Осло. Она опоздала на церемонию, ведь ее путешествие в Европу было крайне опасным: на нее охотится диктатор Николас Мадуро, а пути выезда из страны заблокировала армия США. Помочь выехать ей помогла фирма Grey Bull Rescue американского ветерана, которая специализируется на чрезвычайных операциях.

О деталях секретной операции Брайан Стерн, ветеран боевых действий, который возглавляет фирму, рассказал в интервью The New York Times. Он говорит, что главным вызовом была известность клиентки, ведь полиция Венесуэлы продолжает ее искать.

Весь последний год лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо скрывается в укрытии от режима Мадуро после того, как заявила о фальсификации президентских выборов в 2024 году. Венесуэльские власти заключили в тюрьму сотни ее сторонников.

Первый этап эвакуации, рассказал Стерн, проходил на суше. Мачадо скрывалась в пригороде Каракаса. Вместе с несколькими сторонниками ей удалось добраться до прибрежного рыбацкого села, проехав до 10 КПП. Ее не узнали, несмотря на известность и то, что ее лицо было на предвыборных плакатах.

"Потом началась еще более сложная часть. Во вторник вечером, около 17:00 по местному времени, рыбацкая лодка перевезла ее от побережья Венесуэлы к другой лодке, где ждал Стерн. Используя несколько судов, они провели более 10 часов, преодолевая бурные воды и высокие волны, пересекая Карибское море, направляясь к островному государству Кюрасао", - говорится в статье.

Ветры и волны были лишь одной из проблем, ведь участок моря, который они пересекали, находился под усиленным наблюдением американских военных. Это связано с активизацией усилий США по борьбе с международным наркотрафиком. Как известно, армия США осуществляет удары по лодкам, которые подозревают в контрабанде наркотиков.

Чтобы уменьшить риск, Стерн менял лодки. Тогда их путь был непохожим на обычные действия наркодилеров. Кроме того, он признался, что через неофициальные контакты передал информацию о своей операции федеральному правительству, чтобы США ошибочно не атаковали лодку с лидером оппозиции. Официально его слова не подтвердили.

Также Стерн отметил, что операция была сложная из-за действий разведок Венесуэлы, Кубы и России. Они ожидали, что Мачадо попытается прибыть в Норвегию на этой неделе, и могли следить за ней в интересах диктаторского режима.

С Кюрасао, куда они прибыли рано утром в среду, Мачадо частным самолетом отправилась в Осло. Однако прибыла она туда на несколько часов позже, чем вручали премию. От ее имени премию мира получила ее дочь, с которой они не виделись более двух лет.

Что известно о Марии Мачадо

Как писал УНИАН, в октябре Нобелевский комитет объявил венесуэльского оппозиционного политического деятеля, лидера демократических сил Венесуэлы Марию Корину Мачадо победительницей в номинации "Премия мира". Так оценили ее "труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы" и ее "борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

После того президент США Дональд Трамп, который также имею амбиции получить эту премию, заявил, что говорил с Мачадо. Она, по его словам, сказала, что получит премию в его честь.

После того, как США начали активные действия в Карибском море, чтобы ограничить режим Мадуро, она публично поддержала их. Она добавила, что эскалация остается единственным способом заставить диктатора Мадуро уйти с должности.

