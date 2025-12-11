Простое, но эффективное средство от накипи в чайнике предложила использовать домработница.

Со временем внутри чайника появляется накипь, особенно, если в доме жесткая вода с высоким содержанием минералов. Во время кипячения такая вода оставляет на стенках посуды плотные отложения кальция и магния. Удалить их бывает непросто, поэтому чайник нужно регулярно чистить. Британская домработница поделилась неожиданным способом, как отмыть чайник от накипи - помогает даже в запущенных случаях.

Как очистить металлический чайник от накипи

Ныне на полках магазинов полно специальных химических средств для чистки накипи, но многие все-таки предпочитают использовать натуральные. В качестве такого часто используют белый уксус. Но британская домработница Мари Робинсон рассказала в группе Mrs Hinch Cleaning Tips на Facebook, что есть более эффективное средство - и более дешевое, пишет британский таблоид Express.

"Хочу поделиться секретом, который использую в домах клиентов. Очень часто вижу сильную накипь и думаю, что многие даже не подозревают, что чайники нужно чистить регулярно. Я просто наливаю в чайник воду и добавляю сок лимона", - пишет женщина.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой по методу Мари:

налить в чайник немного воды и выжать туда сок половинки лимона;

поставить воду в чайнике кипятиться;

после закипания оставить на некоторое время, чтобы кислотный раствор подействовал.

Затем чайник нужно несколько раз промыть и заново вскипятить чистую воду. Если накипь особо сильная, то может понадобиться целый лимон.

Этот способ подходит как для обычных, так и для электрочайников. По словам домработницы, уксус ей никогда так хорошо не помогал, а этот способ работает гораздо лучше и, к тому же, дешевле.

Эффективность его объясняется тем, что лимонная кислота прекрасно растворяет минеральные отложения. Кроме этого, лимон также обладает антибактериальными свойствами - то есть, он не только очищает чайник от накипи, но и дезинфицирует его.

