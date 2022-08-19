Распускаемые турками смутные слухи о том, что Путин передал через Эрдогана президенту Украины Зеленскому записку с просьбой о личных переговорах, взволновали прогрессивную общественность планеты. Ведь для того, чтобы писать такие записки в то время, как российская армия уже мысленно дошла до Берлина и наслаждается там воображаемыми немками, у Путина должны быть какие-то очень веские основания. Возможно, властелину мира стало просто по-человечески жаль Зеленского - старого, больного, лысого и несчастного нерукопожатного лидера несостоявшейся страны, которую сегодня проклинает весь мир, - и, скорее всего, так оно и есть. Но тут должно быть что-то еще...

Начнем с того, что в России кончается водка. "Торговые сети грозят дефицитом алкоголя к Новому году: просят параллельного импорта", - бьет в набат российская пресса. С одной стороны, что тут такого, в России алкоголизма нет, подумаешь, однако как же русскому человеку на свете без водки-то? Какая духовность вообще возможна без водки, особенно с утра? Не в том ли все дело, что масоны трезвят народ? Не прячут ли часом бояре за царскою спиною от народа водочку родимую? Настоящий ли царь, в конце концов?.. Так ведь и до гомосексуализму недалеко, бессмысленного и беспощадного, стране нужна передышка для восполнения стратегического ресурса.

"Проклятый Зеленский, не мог ли бы ты попросить Запад немного помочь вяликой России с водкой?" - возможно, было написано в тайной записке Путина, переданной Эрдоганом.

Сегодня Россия находится на пике своего геополитического триумфа. Немногие обратили внимание на новость о том, как в Петербурге взбесившаяся печальная лошадь устроила огром на Исаакиевской площади, а зря: очевидцы утверждали, что в зубах у той лошади была сигарета, и она (лошадь) постоянно кричала "дебилы, блядь!", "можно Машку за ляжку?" и все прочее, что обычно кричит пьяный Лавров; через несколько дней в том же Петербурге голый мужик гонялся за малышами на детской площадке, пытаясь показать им свое вяличие в обмен на щепоть овса. Словом, глава российского МИДа отрывался по полной программе, и было отчего: на выставке "Армия-2022" в одном зале с министром так называемой обороны РФ Шойгу присутствовали "видные военачальники дружественных нам государств - Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии..." Страшно представить себе, как загнивающая Америка цепенеет перед совокупной огневой мощью этого православного воинства, вот бы только Украина под ногами не путалась...

"Проклятый Зеленский, не мог бы ты попросить своего проклятого Залужного не добивать вяликую русскую армию совсем, а то нам так скоро не с чем будет на Америку идти?" - возможно, было написано в тайной записке Путина, переданной Эрдоганом.

Вооружение России опережает иностранные аналоги на десятилетия, сообщает Владимир Владимирович Путин, и он отнюдь не голословен. На выставке видных военачальников Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Уганды и прочего Чада российский ВПК продемонстрировал диво дивное - робособаку-гранатометчика, сконструированную в Сколково за несколько миллиардов рублей. Собака была одета в костюм ниндзя, метала "звездочки", знала каратэ, тактическую медицину и била белку в глаз, пока не выяснилось, что на самом деле ее изобрел и свинтил в своем подвале дядюшка Ляо, после чего продал игрушку русским через "Алиэкспресс" за пять штук баксов максимум. К сожалению, разбираясь с входящим в комплект пультом, русские ученые случайно активировали у собаки-ниндзи режим уничтожения человечества, она вышла из-под контроля и стала отзываться на странную кличку "Бавовна". Считается, что, в частности, последние взрывы в Крыму и Белгородской области - ее рук дело. В попытке найти и обезвредить "Бавовну" русские витязи гибли целыми подразделениями. Впоследствии выяснилось, что тварью управляет из Украины какой-то Притула через какой-то спутник...

"Проклятый Зеленский, не мог бы ты попросить своего проклятого Притулу остановить "Бавовну", а то у меня такое вооружение, что опережает иностранные аналоги на десятилетия, жалко будет, если оно все сгорит к херам", - возможно, было написано в тайной записке Путина, переданной Эрдоганом.

Иногда России досаждают мелкие внутренние неприятности. Спасаясь от "Бавовны", глава Крыма господин Аксенов сбежал в Ростов и встретил там Януковича. Янукович сорвал с Аксенова шапку, Аксенов сорвал шапку с Януковича, началась драка, подбежала охрана, полетели головешки, сработало ПВО, обломки упали на склад с боеприпасами, бавовна. Путин нашел у себя за шторой припрятанный кем-то гранатомет, и понял, что за ним пришел сам Арестович. Забухал Дмитрий Медведев - надежный парень, ни грамма в рот, ни сантиметра в вену, много научных твитов написал, - и тут внезапно берет и удаляет из "телеги" свой лучший пост про Крым и "судный день", - значит, сорвался-таки, сахарна головушка, пропивает полуостров сакральный...

Семь бед - один ответ - ядерный терроризм. Очень перспективное, полезное и православное дело. Если взорвать Запорожскую АЭС - все про всё забудут, снова полюбят русских, Зеленский на переговоры как миленький прибежит, и будет Путину за это от всего мира большой почет и уважение, и Нобелевская премия. Правда, даже в самой тайной записке, даже через Эрдогана, про такое не напишешь, так что остается Путину только китайскими робособаками Украину пугать. Очень страшно, tovarishch.

Василий Рыбников