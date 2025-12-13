В Украине пройдут дожди с мокрым снегом, будет холодно и усилится ветер.

В воскресенье, 14 декабря, Украина окажется между двумя центрами антициклонического масштабного поля и к нам придут мокрый снег и дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в большинстве областей будет преобладать облачная влажная погода.

"Дожди более вероятны в западных областях, на остальной территории - мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - предупредила эксперт по погоде.

Наталья Диденко уточнила, что в восточных областях существенные осадки маловероятны, а днем в воскресенье прекратятся также и в западной части. В то же время в западных областях завтра ожидается сильный, до штормового, ветер.

Температура воздуха ближайшей ночью в Украине 0...-5 градусов, завтра днем от -3 до +3 градусов. В западных областях будет теплее, ночью +1...+3 градуса, днем в воскресенье +3...+6 градусов.

В Киеве в конце недели ожидается плотная облачность. "Будет выпадать периодически мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица", - прогнозирует Наталка Диденко.

Ночью в столице будет -1...-3 градуса, а завтра днем - около нуля.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня в столице ожидаются самые холодные сутки из ближайших. Уже завтра температура в Киеве начнет понемногу повышаться, но начнутся осадки. 16-17 декабря в столице уже будет преобладать сухая погода.

