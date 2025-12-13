Употребление кофе имеет ряд преимуществ, большая часть которых связана с антиоксидантами, известными как полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами. Эти мощные антиоксиданты могут снижать окислительный стресс и поддерживать работу различных органов.
Издание Martha Stewart выяснило четыре главных преимущества кофе.
Здоровье мозга
Диетолог Лорен Слейтон говорит, что кофе помогает краткосрочному когнитивному функционированию и концентрации внимания, а также, вероятно, обладает нейропротективным действием.
Диетолог Сильвия Клингер указала, что помимо повышения бдительности, памяти и когнитивных способностей, кофе снижает риск депрессии и может защищать от нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.
Здоровье сердца
Оба эксперта согласны, что умеренное употребление кофе снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, а также риск смерти от сердечных проблем.
Здоровье печени
Кофе связан со снижением риска заболеваний печени, включая жировую дистрофию и цирроз, говорит Клингер. Кофе также связан со снижением риска рака печени и толстой кишки, говорит Слейтон - последний вид рака становится все более распространенным, особенно среди молодых людей.
Улучшает обмена веществ
Исследования показывают, что у людей, употребляющих кофе, снижается риск развития диабета 2 типа, говорит Клингер.
Сколько кофе можно пить в день
Оба диетолога рекомендуют умеренное потребление кофе - не более 400 миллиграммов кофеина в день. При этом Слейтон отмечает, что даже одна чашка может вызвать нервозность у некоторых людей.
"Это вопрос переносимости, и здесь есть индивидуальные особенности", — подтверждает она.
Клингер рекомендует три или четыре чашки, или примерно 300–400 миллиграммов кофеина, чтобы максимально увеличить пользу для здоровья и минимизировать значительные риски.
Метаанализ полезного воздействия потребления кофе на здоровье, опубликованный в BMJ, приходит к выводу, что "потребление кофе в обычных количествах, по-видимому, в целом безопасно, а сводные оценки указывают на наибольшее снижение риска для различных показателей здоровья при потреблении трех-четырех чашек в день, и скорее приносит пользу здоровью, чем вред".
Можно ли добавлять в кофе сливки и сахар
"Кофе сам по себе, без добавок, имеет полезные свойства. Сахар, рафинированные масла и подсластители - нет", - говорит Слейтон.
Она занимает твердую позицию, когда речь заходит о снижении положительного эффекта кофе, и рекомендует добавлять немного органического молока в качестве альтернативы простому черному кофе.
Клингер предупреждает, что добавление лишнего жира, калорий и сахара может быстро превратить кофе в высококалорийный напиток, повышая риск набора веса. Что касается вкуса, она предлагает использовать натуральные ингредиенты, такие как корица, ваниль или миндальный экстракт, несладкий какао-порошок, стевию, монкфрут и небольшое количество кленового сиропа. Она также рекомендует своим клиентам попробовать холодный кофе, который имеет более низкую кислотность и более сладкий вкус.
Когда пить кофе
Чтобы избежать нарушения сна, оба диетолога говорят, что кофе лучше всего пить утром.
"Кофе имеет длительный период полураспада. Он остается в нашем организме дольше, чем думает большинство людей. Я рекомендую клиентам прекратить употребление кофе после полудня", - объясняет Слейтон.
Клингер выделяет "волшебное окно" с 9:30 до 11:30 утра, которое, по ее словам, идеально подходит для максимального повышения энергии без нарушения естественного ритма кортизола. Она также рекомендует употреблять кофе перед тренировкой, так как он может помочь повысить работоспособность и выносливость.
Клингер предостерегает от употребления кофе натощак, так как это может раздражать желудок и приводить к кислотному рефлюксу или вздутию. Это также может вызвать резкий скачок уровня кортизола, приводящий к нервозности или резкому падению энергии.
