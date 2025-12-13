Особенно бурно рынок плавучих солнечных панелей развивается в Азии.

Плавучие солнечные панели стали новым трендом в "зеленой" энергетике. Но исследования показывают, что они не настолько безопасны для экологии, как кажется.

Исследователи из Университета штата Орегон и Геологической службы США провели моделирование того, как размещение плавучих солнечных панелей потенциально может повлиять на 11 водохранилищ в шести американских штатах. Симуляция подтвердила то, что и так казалось очевидным: закрыв поверхность водоема фотоэлементами, вы получаете заметное снижение температуры воды, что влияет на всю его экосистему.

"Различные водохранилища будут реагировать по-разному в зависимости от таких факторов, как глубина, динамика циркуляции и виды рыб, которые важны для регуляции [экосистемы]", - сказал ведущий автор исследования Эван Бредевег.

Отмечается, что рынок плавучих солнечных панелей активно развивается в Азии, тогда как на Западе он пока ограничен небольшими пилотными проектами. По данным Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики США, американские водохранилища способны разместить такое количество плавучих солнечных панелей, которое совокупно будет производить до 1476 тераватт-часов в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 100 миллионов домохозяйств.

Как отмечают ученые, в теории плавучие солнечные панели имеют несколько преимуществ. Например, охлаждающий эффект воды повышает их эффективность на 5-15%. Также это экономия места на земле, которая сама по себе может быть дорогой. Кроме того, их размещение на поверхности водоема уменьшает испарение, что особенно ценно в засушливых регионах.

Однако на уровне с этими преимуществами есть и уже описанные проблемы с влиянием на водные экосистемы.

"История показала, что масштабные изменения пресноводных экосистем, такие как гидроэлектростанции, могут иметь непредвиденные и длительные последствия", - сказал Бредевег, объясняя, почему стоит быть осторожным с масштабированием технологии плавучих солнечных панелей.

