Несмотря на попытки ЕС ограничить торговлю российской нефтью, греческие танкеры помогают Москве.

Нефтяные танкеры с греческой регистрацией были замечены в российских портах. Суда способствуют экспорту нефти из России.

Финское издание YLE пишет, что зарегистрированное в Греции судно Velos Topas в субботу находилось в порту Лаукаансю, который является одним из важнейших нефтяных портов России. Еще один греческий танкер Irini сейчас находится у берегов Санкт-Петербурга, как показывает сервис Marinetraffic.

Россия обходит санкции с помощью так называемого теневого флота. Ее суда зарегистрированы в странах, не входящих в ЕС. Часто настоящие владельцы судов "теневого флота" скрываются за сложными цепочками компаний. Однако, как подтверждают морские эксперты Traficom, нефтяные танкеры, находящиеся сейчас в Балтийском море, зарегистрированы в Греции. Это не означает, что суда нарушают европейские санкции.

Под флагом ЕС можно перевозить российскую нефть, если соблюдаются несколько условий. Во-первых, греческие танкеры не могут перевозить российскую нефть в страны Евросоюза. Во-вторых, цена груза должна быть ниже установленного потолка цен.

Санкции ЕС против российской нефти - последние новости

В конце октября США анонсировали пакет санкций против двух нефтяных гигантов РФ, "Роснефти" и "Лукойла", а также против их компаний-дочек - еще 28 и 6 организаций соответственно. Он вступил в силу с 21 ноября.

5 декабря стало известно, что страны G7 и ЕС планируют заменить "потолок цен" на российскую нефть на полный запрет на ее морские перевозки.

