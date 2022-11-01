В московском федеральном бункере президента РФ отмечали большой православный праздник Хуйловин. Все гости были в страшных костюмах, патриарх Кирилл принес с собой вместо тыквы голову Кобзона и деловито выковыривал из нее содержимое, чтобы засунуть внутрь свечку. Бытовало поверье, что сделанный таким образом "Фонарь Йоси" укажет Путину путь к победе над коварным и подлым врагом.

- Комбат-батяня, батяня-комбат, ты попу не прятал от юных ребят, - сумрачно напевал Путин, зябко кутаясь в пять слоев противомоскитной сетки. - Горят корабли, вертолеты горят, на попах ребят три засоса подряд!

- Опять попы, - проворчал Медведев. - Владим Владимыч, что-то эти ваши бесконечные попы в любом публичном выступлении как-то уже...

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- Просто сиди на попе ровно и не отсвечивай, если не разбираешься, - резко сказал Путин. - Ты вот, например, зачем в костюм комара вырядился?

Суровикин кинул гранату. Раздался взрыв, свет в бункере погас

- Ну это же страшный костюм такой на Хуйловин, - объяснил Медведев. - Украинский биологический комар, зараженный опасными...

- По-твоему, это смешно?! - заорал Путин. - Ты представляешь, что будет, если хотя бы одна такая тварь...

- Тихо, тут могут быть укропские беспилотники, - сказал Пригожин. - Я слышал, они наводятся по сонару, тупо на звук.

- Как же по сонару, когда мы же глубоко под землей, - забеспокоился Путин, - ведь правда?

- Это подземные беспилотники, - мрачно отрезал Пригожин, - длина восемь метров, на носу бур, по бокам весла, внутри 800 тонн взрывчатки. Если Украина долбанет, а потом еще скажет, что это Россия...

- Что творят, суки, - прошипел Путин. - О боже, комар! Два, три!

- Суровикин, огонь! - быстро скомандовал Пригожин.

Суровикин кинул гранату. Раздался взрыв, свет в бункере погас.

- Посидите, суки, без света, - счастливо объявил он. - Привет от генерала Армагеддона.

- Да не туда огонь, - устало сказал Пригожин. - По хахлам же надо.

Гости бункера тревожно переглянулись, но не увидели друг друга в темноте

Суровикин выхватил еще одну гранату и кинул ее в батарею отопления. Грохнуло. По полу потекла горячая жижа из президентского чемодана.

- Посидите без тепла, суки, - сказал довольный Суровикин. - Генерал Армагеддон наносит удар возмездия.

- Все, все, ложная тревога, - сказал Путин, вылезая из-под стола. - Генерал Суровикин, благодарю за службу. Между тем, это не отменяет того факта, что будь у меня резиновая попа, я бы мог, в частности, подпрыгивать на стуле.

Распереживавшись, Кадыров достал трубку с анашой и неосмотрительно чиркнул спичкой

Гости бункера тревожно переглянулись, но не увидели друг друга в темноте.

- Фонарик есть у кого-нибудь? - подал голос Медведев, воспользовавшись темнотой, чтобы допить бутылку водки и начать другую.

- Если свет загорится, разъ#бу тут все к х#ям, - предупредил Суровикин. - С приветом, генерал Армагеддон.

- Черт, как же нам повезло с новым командующим эсвео, - сказал Пригожин. - И слов на ветер не бросает, и всегда говорит, как есть!

- А чито, в тэмноте оно, дон, даже ынтерэснее, - сказал Кадыров, - можно всякие стурашные ыстории рассказывать, дон. Вы слышали, напримэр, чито шайтаны, дон, в суваих лабоураториях вырастили биологический ауца, у которой зубы саусэм нэ там, где их ажидает устрэтить джигит-натурал? Мы с маим братом Аслан тэперь вынуждэны использовать железный кружка, дон, даже когда мы удвайом!

В это время патриарх Кирилл закончил долбить череп Кобзона, сунул в него свечку и подпалил

Распереживавшись, Кадыров достал трубку с анашой и неосмотрительно чиркнул спичкой. Суровикин кинул гранату на вспышку. Бахнуло. При свете взрыва Путину показалось, что мимо пролетает комар в вышиванке. Путин поежился и поплотнее замотался в сетку.

- Э, вы поосторожней там, иже еси, - недовольно пробурчал из дальнего угла патриарх Кирилл. - Кобзону только что осколком полчелюсти снесло. Подсветите кто-нибудь, я поищу.

- Путь к стабильному освещению другой, - важно сказал Медведев. - Надо просто признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции, и тогда со светом наладится.

- А я все разъ#бу, - встрял Суровикин, широко улыбаясь. - Знаете, как меня во всем мире прозвали?

- Тихо! - прохрипел Пригожин враз осипшим голосом. - Слышите?

Светящаяся голова Кобзона выпала из онемевшей руки патриарха Кирилла на пол и погасла

В наступившей тишине послышался нарастающий гул за стеной бункера. Невидимый бур вгрызся в бронированное перекрытие, бункер задрожал. На пол посыпались крошки бетона.

- Подземный украинский беспилотник! - пискнул Пригожин. - Мы все умрем!

Сквозь дыру, образовавшуюся в стене бункера, просунулся перископ с фонарем и по очереди осветил лица собравшихся.

- Суровикин, огонь! - закричал Путин.

- Не могу, - признался Суровикин. - Гранаты кончились. Ждем поставок из Ирана.

- Хуегеддон ты, бл#дь, а не Армагеддон, - сказал Путин.

В это время патриарх Кирилл закончил долбить череп Кобзона, сунул в него свечку и подпалил. Рот и глазницы великого политического деятеля загорелись священным огнем.

- Изыди, сатана! - крикнул Кирилл, направляя "Фонарь Йоси" на врага и осеняя себя крестным знамением задом наперед.

Перископ некоторое время всматривался в Кобзона, потом втянулся обратно. Украинский подземный беспилотник сдал назад, развернулся и трусливо уехал. Все переглянулись, не веря своему счастью.

В дверь бункера постучали, вошел радостный Золотов, принес трухлявый гроб.

- Товарищ президент, бл#дь! - доложил он, кидая гроб на пол перед Путиным. - По вашему приказу спецгруппа Росгвардии сп#здила в Херсоне мощи князя Мормышкина!

- Наконец-то! - радостно вскрикнул Путин, бросаясь к гробу. - Вот уж сегодня везет так везет! Князь Мормышкин! Покровитель святой Руси! Кто-нибудь, откройте же скорее крышку!

Однако крышка открылась сама от мощного удара изнутри. Из гроба восстали два огромных биологических комара.

- Оно диви, Хуйло, - сказал один из них, засаживая в горло Путина хобот размером с водопроводную трубу.

- Ага, - сказал второй, ломая позвоночник генералу Армагеддону.

Светящаяся голова Кобзона выпала из онемевшей руки патриарха Кирилла на пол и погасла.

Василий Рыбников