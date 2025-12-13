'Кинжалы' и Искандеры': стало известно, чем оккупанты атаковали Одессу

Также военные рассказали, что накануне по припортовой инфраструктуре россияне направили три ракеты "Искандер-М".

Российская оккупационная армия ночью атаковала Одессу и Одесскую область ударными дронами, баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Как сообщили в Воздушном командовании "Юг", в ночь на 13 декабря (с 19:00 12 декабря) противник нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 9 крылатых ракет "Калибр", 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 165 вражеских БпЛА различных типов, в частности Shahed, "Гербера" и других.

"Кроме того, в течение ночи противник атаковал Одесскую область пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". А накануне, 12 декабря, по припортовой инфраструктуре региона россияне направили еще три ракеты "Искандер-М"/KN-23", - рассказали военные.

Атака по Одессе

Как писал УНИАН, ночью 13 декабря армия РФ атаковала Одессу ракетами и дронами, из-за ударов в городе отсутствует тепло, вода и свет. Не работает городской электротранспорт, бюветы переведены на генераторы, в городе организован подвоз технической воды. Когда будет восстановлено энергоснабжение, пока неизвестно. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, это была самая массированная атака на регион и, в частности, на областной центр с начала полномасштабного вторжения РФ.

Накануне, 12 декабря РФ днем нанесла удары по двум одесским портам. В результате, в частности, в Одесском порту ранения получил работник частной компании, поврежден контейнерный перегружатель. В порту "Черноморск" под удар попал паром под флагом Турции, на борту судна возник пожар. Через несколько часов, вечером 12 декабря, враг снова атаковал Одесский регион. Вновь произошло повреждение объекта портовой инфраструктуры - это была вторая атака по этому объекту за один день.

