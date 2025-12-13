Одно из сел расположено возле Мирнограда.

Российские оккупанты смогли продвинуться еще вблизи трех населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Ровно, Выемки и Васюковки", - говорится в сообщении.

Видео дня

Все эти населенные пункты расположены в Донецкой области.

В частности, село Ровно находится возле Мирнограда. Статус Ровно на карте аналитиков не определен.

Выемка обозначена, как оккупированная. Она находится чуть дальше к югу от Северска, а Васюковка, статус которой не определен, расположена еще дальше.

Война с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 12 декабря оккупанты также смогли продвинуться возле Мирнограда.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня, 13 декабря, доложил, что оперативная ситуация остается сложной, ведь враг ведет наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас фиксируется наибольшее за все время войны количество боестолкновений - 300.

В то же время упали наступательные темпы оккупантов в Покровске. Украинские защитники проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги.

Вас также могут заинтересовать новости: