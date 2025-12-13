Пользователей iPhone просят срочно обновить iOS: существует угроза безопасности

Помимо новых функций, в обновлении iOS 26.2 компания Apple устранила более 20 уязвимостей.

Последнее обновление программного обеспечения Apple содержит более 20 исправлений уязвимостей безопасности. В субботу компания выпустила iOS 26.2 для всех устройств, совместимых с обновлением.

Отмечается, что в прошлых сборках iOS было обнаружено пару уязвимостей WebKit, которые могут позволить вредоносному веб-контенту выполнять код или вызывать повреждение памяти. Apple говорит, что эти ошибки могли быть использованы в атаке на конкретных лиц в версиях iOS вплоть до iOS 26.

Одна из ошибок WebKit была исправлена с помощью улучшенного управления памятью, а другая – за счет улучшения проверки. Также разработчики Apple исправили несколько других уязвимостей в приложениях и сервисах. В связи с этим пользователей призвали обновиться как можно скорее.

Как установить последнюю версию iOS

Для того, чтобы обновить операционную систему на своем смартфоне, нужно выполнить всего несколько простых действий.

Во-первых, следует перейти в меню "Настройки". Затем необходимо выбрать подраздел "Основные" и нажать на "Обновление ПО". После этого начнется процесс загрузки и установки свежей версии операционной системы. Однако стоит помнить, что она доступна для тех устройств Apple iPhone, которые совместимы с iOS 26.

УНИАН рассказывал о 5 полезных функций iPhone, которые добавили в iOS 26. Помимо "стеклянного" дизайна Apple добавила полно новых функций, и многие из них легко пропустить.

По информации Bloomberg, с iOS 26 Apple готовит почву для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет выделяться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

