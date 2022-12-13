Енот, может, и ни при чем, хотя представить себе бенефис Владимира Путина по итогам года, в котором Россия фактически приросла токмо покраденным херсонским енотом, без участия енота трудно, но в таком случае Путину пришлось бы обязательно брать его на руки, чтобы мимими, а там уже херсонская тварь с ним разобралась бы раньше, чем Владимир Владимирович успел пошутить новую шутку про попу мальчика.

И все же, положа руку на сердце, для такой решительной отмены любимого мероприятия всего российского народа и Путина в частности должна была быть какая-то куда более серьезная причина. Шутка ли, десять лет подряд в канун Нового года всякий раз до посинения ушей, каждый год новое оружие на еще более новых физических принципах, убедительные победы над Америкой, еще более убедительный триумф над противным украинским шпионом Цымбалюком, телемосты со старушками, доение изнуренных жаб и смакование все более крупных половых органов дедушки, в том числе и восхищенными журналистами, - по факту это был истинный "Голубой огонек", который Россия честно заслужила, а теперь вот, как говорится, ушла эпоха. А вдруг у русского народа возникнет странное, неизведанное доселе чувство, будто Путин ушел вместе с ней?..

Может, например, такое быть, что Владимир Владимирович, согласно сообщениям таблоидов, недавно скатились по лестнице и ушиблись так, что непроизвольно понаделали делов мимо легендарного чемодана, подбили копчик, и теперь их ожидает обрезание толстой кишки? Может, но вряд ли, так как уже через несколько дней после того, как поползли слухи о том, что возле кремлевской больницы кольца кальмара лучше не покупать, потому что это не кальмары, Путина видели пьяным: горячечно чокаясь с какими-то ханыгами, переодетыми в форму героев России, Владимир Владимирович, пронырливый, как коростель, взахлеб похвалялся обстрелами гражданской инфраструктуры Украины, "потому что кто первый начал, кто не дал воду в Донецк?".

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Короче говоря, если бы Владимир Владимирович и расколотил себе копчик, упав с лестницы на шомпол солдата почетного караула, то это было бы уже после того, как он нажрался, так что тут, похоже, мимо. Досужие вымыслы о том, что после пьянки с "героями" и странными рассказами про "внутреннее Азовское море", в которое прорубал окно еще Петр Первый, к Путину пришел Дмитрий Медведев, чтобы вывести старого товарища из запоя, но в итоге вошел в него (запой, конечно) сам, оставим для легковерных охотников за сенсациями. Дмитрию Медведеву никогда не нужно входить в запой, ибо зачем ломиться в открытую дверь, когда ты уже давно там?..

Если Путин не убился на лестнице, не сломал себе потертое седло и не запил от многочисленных успехов, которые он потерпел на украинском фронте, то почему же он все-таки отменил свой "Голубой огонек"? Без Цымбалюка не интересно? Боится кадыровцев, которые "так давно на фронте", что всегда готовы употребить по непрямому назначению тюремных петухов "Вагнера", а теперь уже и на Владимира Владимировича начали поглядывать? Потерялся в сети бункеров? Прослышал, что в новый фронтовой молитвенник для русских витязей вкралась опечатка, и вместо "архистратиг Владимир боголюбный Правитель Российский" там написано "архивсратиг"?..

Конечно, все это чепуха. Хоть возвращайся к версии про херсонского енота, тем более что говорить по итогам года Путину и вправду больше не о чем, а про то, что больше в России не будет мобилизации, он уже говорил, и сейчас лучше об этом лишний раз не напоминать, потому что скоро вообще всей страной под "Хаймарсы" идти.

Сейчас Владимира Владимировича, по слухам, гораздо больше любой пресс-конференции занимает совсем другая плодотворная дебютная идея. Нынче в подбрюшье Москвы стало модно поджигать крупные торговые центры, которым все равно теперь хана, а так хоть страховку можно получить и попытаться свалить по-тихому. Почему бы Путину сейчас вот так же Кремль не сжечь? Пригласить туда самых любимых соратников, пустить "красного петуха", надеть пиджак с отливом - и в Венесуэлу!

И гори оно все огнем.

Василий Рыбников