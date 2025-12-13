Возвращение людей осуществляется при участии разведок Украины и США.

Совместными усилиями Украина и США возвращают из Беларуси на свободу около сотни человек, в том числе, пятерых украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram по итогам доклада руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Освобождение людей из Беларуси

В частности, руководитель ГУР доложил о деталях подготовки специального мероприятия для освобождения гражданских, которые находились в Беларуси.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничества наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины поручил ГУР и всем службам, которые представлены в Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.

"Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену. Спасибо каждому, кто помогает возвращать украинцев!", - отметил Зеленский.

Всего помиловали 123 человека

Как сообщает в Telegram ресурс "Пул Первого", приближенный к пресслужбе Александра Лукашенка, принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно за совершение "шпионской, террористической и экстремистской деятельности".

Лукашенко принял это решение в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, в тому числе, в связи с отменой санкций против калийной отрасли Беларуси.

Также отмечается, что всего за последнее время, с учетом решений, принятых Лукашенко в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них граждане: Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Как сообщает немецкое издание BILD, 12 и 13 декабря в Минске проходили переговоры Александра Лукашенко со спецпредставителем США Джоном Коулом. После них представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия.

Среди тех, кто вышел на свободу, белорусский правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.

США сняли часть санкций против Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре Соединенные Штаты сняли часть санкций против Беларуси в рамках процесса потепления отношений.

В сентябре Беларусь освободила 52 заключенных после того, как президент США Дональд Трамп обратился с соответствующим призывом. При этом, Беларусь получила обещание об отмене санкций в отношении национальной авиакомпании Беларуси "Белавиа".

