У мужчин этого нет: ученые раскрыли, что выдает женщину-психопатку

Новое исследование показало, что психопатические черты у женщин тесно связаны с эмоциональной "слепотой" и потерей способности испытывать удовольствие.

Психопатов в массовой культуре обычно изображают как мужчин - от Патрика Бейтмана до Джокера. Однако новое исследование бельгийских ученых показало: у женщин психопатия может проявляться иначе - из-за глубокой эмоциональной дисфункции.

Исследователи из Свободного университета Брюсселя опросили 492 взрослых, анализируя связь между эмоциональным функционированием и так называемыми "тёмными" чертами личности. Результаты выявили четкое гендерное различие, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что у женщин психопатия тесно связана с алекситимией и ангедонией, тогда как у мужчин такой связи не зафиксировали.

Алекситимия - это неспособность распознавать и описывать собственные эмоции, которую часто называют "эмоциональной слепотой". Ангедония означает почти полную потерю способности испытывать удовольствие, интерес и мотивацию.

"Эти ассоциации не одинаковы для разных полов: они четко присутствуют у женщин, но отсутствуют у мужчин", - отметили авторы исследования.

Ученые объясняют эту разницу несколькими факторами. Среди них - биологические причины, в частности гормональные различия, социокультурные ожидания относительно поведения мужчин и женщин, а также различные механизмы эмоциональной регуляции.

Исследование базируется на концепции "Темной триады" - совокупности трех черт личности: нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Если раньше эти черты преимущественно связывали с агрессивным и манипулятивным поведением, то новые данные указывают и на внутреннюю эмоциональную уязвимость.

"Темная триада традиционно ассоциируется с отсутствием эмпатии, однако новые данные свидетельствуют, что она также может сопровождаться скрытой эмоциональной нестабильностью", - отметили исследователи.

У женщин с высокими психопатическими чертами чаще фиксируют эмоциональные расстройства, ранние психологические травмы и пограничные черты личности. Это может проявляться как трудности с идентификацией эмоций и хронические депрессивные симптомы.

Ранее другие исследования также пришли к выводу, что женщины-психопаты встречаются чаще, чем считалось, но долгое время оставались "невидимыми" для науки из-за отличных форм поведения.

Британский эксперт по организационной психологии доктор Клайв Бодди отмечает, что мотивация психопатов независимо от пола одинакова - контроль и власть над другими. Однако способы достижения этой цели различаются.

"Мужчины-психопаты чаще используют физическое доминирование, насилие или угрозы. Женщины же - манипуляции, соблазнение, реляционную агрессию, распространение слухов и лжи ради собственной выгоды", - пояснил он.

