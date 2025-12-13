Актриса также рассказала, подавала ли заявление на алименты.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о разделе имущества с экс-супругом Андреем Фединчиком после развода.

По ее словам, средства в течение нескольких лет они зарабатывали вместе и даже мечтали купить дом. Однако после завершения отношений актер оставил квартиру, в которой ранее также жил, Наталье и их сыну.

"Эта квартира, которую мы купили вместе и раньше жили, я сейчас с Андрюшей живу. Мы вместе собрали деньги и делали ремонт, но он сказал: "Андрюше же надо, чтобы он рос в привычной обстановке". Но когда я уже подала на развод, Андрей сказал: "Наташа, ты понимаешь, что мне нужно, чтобы у меня была какая-то квартира, я же не пойду на улицу". И я говорю: "Да, конечно, давай будем искать. Мы купили квартиру в соседнем доме на те деньги, которые собирали. Я даже добавила немножко своих накоплений, но Андрей мне потом их вернул и сказал, что это мои деньги и он не хочет быть виноватым", - рассказала актриса в интервью Маше Ефросининой.

Видео дня

Денисенко добавила, что не захотела оформлять алименты, ведь знает, что актер никогда не оставит их общего сына Андрея.

"Вообще об алиментах речи нет. Я не буду этого делать. Андрей очень справедливый человек. Он никогда не бросит своего ребенка. Когда я ему говорила: "Ты можешь в этом месяце заплатить за школу?". Он говорит: "Нет, извини, я не могу, но могу вот дать столько денег". Я такая: "Боже, спасибо большое тебе. Он делает максимально из того, что он может", - отметила актриса.

