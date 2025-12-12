От классики до необычных сочетаний - салаты на Новый год, которые точно удивят гостей.

На праздник всегда хочется приготовить что-то особенное - блюда, которые создают настроение, собирают всех за столом и дарят ощущение домашнего тепла. Вкусные салаты на Новый год - это не просто рецепты, а маленькие традиции, без которых невозможно представить главный зимний вечер.

Мы собрали подборку рецептов для атмосферы настоящего праздника - легкие, сочные и необычные и, конечно, "забытая классика" с ноткой ностальгии.

Салаты на Новый год без майонеза

Чтобы салат получился ярким, сытным и запоминающимся, не обязательно использовать майонез. Напротив - новогодние салаты без майонеза раскрывают вкус ингредиентов по-новому - сочные овощи, фрукты, ароматные специи и тонкие заправки превращают простые продукты в настоящие праздничные хиты. Хозяйка 2026 года - Красная Огненная Лошадь - точно оценит.

Рождественский салат с апельсинами, гранатом и орехами

Этот салат прекрасно сочетается с более тяжелыми блюдами - идеальная находка для новогоднего стола. С зеленью, апельсинами, орехами и гранатовыми зернами, он станет отличным вариантом для зимних праздников.

Вам понадобятся:

1 апельсин;

половинка граната;

80-100 г феты;

40 г грецких орехов;

четверть красного лука;

150 г салатного микса.

Для заправки:

3 ст. л. растительного масла;

1 ч. л меда;

1 ст. л. яблочного уксуса;

0,5 ч. л. дижонской горчицы;

соль и перец по вкусу.

Апельсин почистить и нарезать дольками. Орехи слегка обжарить на сковородке. Лук нарезать тонкими кольцами, гранат разобрать на зерна. Смешать листья салата, лук, апельсин и гранат.

Салат из скумбрии с овощами

Этот салат - настоящая гармония вкусов, где мягкая, слегка подкопченная скумбрия прекрасно сочетается со свежими овощами. Красный лук добавляет легкую остроту, а рукола - свежий, пряный акцент, который делает блюдо необычным.

Вам понадобятся:

1 средняя скумбрия;

8 мелких томатов;

1 красная луковица;

50 г руколы;

соль, лимонный сок и растительное масло по вкусу.

Скумбрию почистить, удалить кости, натереть солью и запечь в духовке. Остудить и нарезать филе кусочками произвольно, но некрупно. Нарезать томаты, лук нарезать кубиками. Смешать с рыбой, добавить рукколу.

Приготовить заправку из лимонного сока, масла и специй и полить салат. Довести до вкуса солью, аккуратно перемешать.

Салат "Коул-слоу" без майонеза

Этот свежий салат из капусты и овощей с ароматной заправкой быстро готовится, получается яркий - и по текстуре, и по вкусу - и его можно легко адаптировать под любые ингредиенты (яблоко, гранат или орехи).

Вам понадобятся:

200 г белокочанной капусты;

200 г краснокочанной капусты;

1 морковка;

1 красное яблоко;

половинка граната;

3 пера зеленого лука.

Для заправки:

3 ст. л. растительного масла;

1,5 ст. л. яблочного уксуса;

1 ч. л. меда;

1 ч. л. дижонской горчицы;

соль и перец по вкусу.

Тонко нашинковать капусту, морковь и яблоко натереть на крупной терке. Добавить измельченный зелёный лук и зерна граната. Смешать ингредиенты заправки, залить салат, перемешать.

Ресторанные салаты на Новый год

Салат, как в ресторане - это способ привнести в новогодний вечер немного шика. Необычные сочетания, изящные соусы и красивая подача превратят любой простой стол в праздничный.

Салат с запеченным виноградом, курицей и соусом из горчицы и меда

Неожиданное, но гармоничное сочетание сладкого винограда и нежного куриного мяса. После запекания виноград становится карамельным - вместе со свежей зеленью и заправкой они делают блюдо насыщенным и при этом легким.

Вам понадобятся:

300 г куриного филе;

200 г темного винограда;

70-100 г рукколы или шпината;

40 г миндаля или грецких орехов.

Для заправки:

1 ч. л. дижонской горчицы;

1 ч. л. меда;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. сока лимона.

Курицу запечь или обжарить и тонко нарезать. Виноград также запечь в течение 10 минут при 180°С - он станет слаще и более мягким. Смешать салат, курицу, виноград, посыпать орехами и полить заправкой.

Итальянский салат с печеным перцем и апельсином

Этот салат - в стиле курортных ресторанов на Средиземном море. Ароматный, солнечный, словно тарелка отпуска среди зимы. Запеченый перец придает глубину вкусу, апельсин - свежести, а красный лук - едва уловимую пикантность.

Вам понадобятся:

2 шт. красного болгарского перца;

2 апельсина;

половинка красного лука;

3-4 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. яблочного уксуса (или белого винного);

соль и перец - по вкусу;

зелень (руккола, салатный микс, петрушка, базилик).

Перец запечь в духовке, снять кожицу, нарезать полосками. Апельсин очистить от пленок, нарезать дольками. Лук тонко нарезать полукольцами. Смешать перец, апельсины и лук с заправкой из масла и уксуса.

Фруктово-ореховый салат "Вальдорф"

Это классика американской кухни - салат был придуман в 1896 году для благотворительного бала в легендарном отеле Waldorf-Astoria в Нью-Йорке. Салат до сих пор подают как легкую праздничную закуску, а в оригинальном варианте используют майонез. Но его легко адаптировать, заменив майонез йогуртом или сметаной - вкус остается таким же, а блюдо будет легче и современнее.

Вам понадобятся:

2 сладких яблока;

2-3 стебля сельдерея;

150 г винограда без косточек;

40 г грецких орехов;

100 г листьев салата.

Для заправки:

100 греческого йогурта;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. меда;

соль и перец по вкусу.

Яблоки нарезать кубиками, виноградины - пополам, сельдерей - тонкими дугами. Орехи подсушить на сковородке или в духовке. Смешать йогурт с лимоном, медом, солью. Соединить яблоки, виноград и сельдерей, добавить заправку, приправить солью и перцем. Посыпать сверху грецкими орехами и подавать на листьях салата.

Классические салаты на Новый год

Ну какой же Новый год без оливье! Классические салаты - это вкус детства и праздник, который мы узнаем с первой ложки. Они всегда создают особое настроение: теплое, домашнее, по-настоящему новогоднее. В нашей подборке нет "Оливье" и "Шубы" - вы и сами их умеете готовить, но есть другая, проверенная временем и даже может позабытая, классика.

Салат "Гранатовый браслет"

Старый-добрый салат советских времен - с сочными гранатовыми зернами, нежным куриным филе и свежими овощами. Заправка из сметаны и йогурта вместо тяжелого майонеза делает блюдо более легким и сбалансированным.

Вам понадобятся (на 4–6 порций):

300 г куриного филе;

2 свеклы;

1 морковка;

1 яблоко;

1 гранат;

сметана с йогуртом (50/50);

соль, перец.

Отварить курицу и нарезать мелкими кубиками. Свёклу, морковь и яблоко натереть на крупной терке. На плоском блюде выложить слоями: курица - яблоко - морковь - свекла. Каждый слой слегка промазывать заправкой. Сверху посыпать зернами граната. Салат можно выложить в форме кольца, имитирующего браслет.

Салат с ветчиной и ананасом

Нежный, легкий и в то же время праздничный салат, где ветчина идеально сочетается с сочной сладостью ананаса. Отличный вариант, чтобы разнообразить новогодний стол чем-то знакомым, но необычным.

Вам понадобятся:

200 г ветчины;

150 г консервированного ананаса;

3 яйца;

2 свежих огурца;

сметана с йогуртом;

соль, перец.

Нарезать ветчину и огурцы кубиками. Ананас нарезать мелкими кусочками, яйца натереть. Смешать все ингредиенты с заправкой. Красиво выложить в виде кольца на праздничное блюдо.

Салат "Цезарь" с грудинкой и йогуртовой заправкой

Его нельзя назвать новогодней классикой постсоветского пространства, но в последние годы этот салат отвоевал себе место неофициальной современной классики. "Цезарь" готовят многие хозяйки - он легкий, но сытный, и прекрасно дополняет любые блюда на новогоднем столе. И да - у него много вариаций.

Вам понадобятся:

1 кочан салата (ромен или айсберг);

250 г куриного филе;

2-3 ломтика хлеба (для гренок);

зубчик чеснока;

50 г пармезана;

соль, перец, паприка - по вкусу.

Для заправки:

2 ст. л. йогурта (несладкого);

1 ч. л. горчицы;

1 ч. л. сока лимона;

1-2 ст. л. растительного масла;

зубчик чеснока;

соль, перец по вкусу.

Нарезать хлеб кубиками и обжарить с давленым чесноком на небольшом количестве масла. Посолить и поперчить.

Филе курицы посолить и поперчить, добавить паприку, обжарить на сковородке или запечь в духовке. Нарезать тонкими ломтиками. Смешать йогурт, горчицу, лимонный сок и давленый чеснок. Добавить масло, соль и перец, перемешать.

Листь салата порвать, добавить немного заправки. Выложить гренки и курицу, посыпать тертым пармезаном.

Ранее мы также рассказывали, что готовить на Новый год 2026, чтобы он принес удачу.

