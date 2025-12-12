На праздник всегда хочется приготовить что-то особенное - блюда, которые создают настроение, собирают всех за столом и дарят ощущение домашнего тепла. Вкусные салаты на Новый год - это не просто рецепты, а маленькие традиции, без которых невозможно представить главный зимний вечер.
Мы собрали подборку рецептов для атмосферы настоящего праздника - легкие, сочные и необычные и, конечно, "забытая классика" с ноткой ностальгии.
Салаты на Новый год без майонеза
Чтобы салат получился ярким, сытным и запоминающимся, не обязательно использовать майонез. Напротив - новогодние салаты без майонеза раскрывают вкус ингредиентов по-новому - сочные овощи, фрукты, ароматные специи и тонкие заправки превращают простые продукты в настоящие праздничные хиты. Хозяйка 2026 года - Красная Огненная Лошадь - точно оценит.
Рождественский салат с апельсинами, гранатом и орехами
Этот салат прекрасно сочетается с более тяжелыми блюдами - идеальная находка для новогоднего стола. С зеленью, апельсинами, орехами и гранатовыми зернами, он станет отличным вариантом для зимних праздников.
Вам понадобятся:
- 1 апельсин;
- половинка граната;
- 80-100 г феты;
- 40 г грецких орехов;
- четверть красного лука;
- 150 г салатного микса.
Для заправки:
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л меда;
- 1 ст. л. яблочного уксуса;
- 0,5 ч. л. дижонской горчицы;
- соль и перец по вкусу.
Апельсин почистить и нарезать дольками. Орехи слегка обжарить на сковородке. Лук нарезать тонкими кольцами, гранат разобрать на зерна. Смешать листья салата, лук, апельсин и гранат.
Салат из скумбрии с овощами
Этот салат - настоящая гармония вкусов, где мягкая, слегка подкопченная скумбрия прекрасно сочетается со свежими овощами. Красный лук добавляет легкую остроту, а рукола - свежий, пряный акцент, который делает блюдо необычным.
Вам понадобятся:
- 1 средняя скумбрия;
- 8 мелких томатов;
- 1 красная луковица;
- 50 г руколы;
- соль, лимонный сок и растительное масло по вкусу.
Скумбрию почистить, удалить кости, натереть солью и запечь в духовке. Остудить и нарезать филе кусочками произвольно, но некрупно. Нарезать томаты, лук нарезать кубиками. Смешать с рыбой, добавить рукколу.
Приготовить заправку из лимонного сока, масла и специй и полить салат. Довести до вкуса солью, аккуратно перемешать.
Салат "Коул-слоу" без майонеза
Этот свежий салат из капусты и овощей с ароматной заправкой быстро готовится, получается яркий - и по текстуре, и по вкусу - и его можно легко адаптировать под любые ингредиенты (яблоко, гранат или орехи).
Вам понадобятся:
- 200 г белокочанной капусты;
- 200 г краснокочанной капусты;
- 1 морковка;
- 1 красное яблоко;
- половинка граната;
- 3 пера зеленого лука.
Для заправки:
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1,5 ст. л. яблочного уксуса;
- 1 ч. л. меда;
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- соль и перец по вкусу.
Тонко нашинковать капусту, морковь и яблоко натереть на крупной терке. Добавить измельченный зелёный лук и зерна граната. Смешать ингредиенты заправки, залить салат, перемешать.
Ресторанные салаты на Новый год
Салат, как в ресторане - это способ привнести в новогодний вечер немного шика. Необычные сочетания, изящные соусы и красивая подача превратят любой простой стол в праздничный.
Салат с запеченным виноградом, курицей и соусом из горчицы и меда
Неожиданное, но гармоничное сочетание сладкого винограда и нежного куриного мяса. После запекания виноград становится карамельным - вместе со свежей зеленью и заправкой они делают блюдо насыщенным и при этом легким.
Вам понадобятся:
- 300 г куриного филе;
- 200 г темного винограда;
- 70-100 г рукколы или шпината;
- 40 г миндаля или грецких орехов.
Для заправки:
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- 1 ч. л. меда;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. сока лимона.
Курицу запечь или обжарить и тонко нарезать. Виноград также запечь в течение 10 минут при 180°С - он станет слаще и более мягким. Смешать салат, курицу, виноград, посыпать орехами и полить заправкой.
Итальянский салат с печеным перцем и апельсином
Этот салат - в стиле курортных ресторанов на Средиземном море. Ароматный, солнечный, словно тарелка отпуска среди зимы. Запеченый перец придает глубину вкусу, апельсин - свежести, а красный лук - едва уловимую пикантность.
Вам понадобятся:
- 2 шт. красного болгарского перца;
- 2 апельсина;
- половинка красного лука;
- 3-4 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. яблочного уксуса (или белого винного);
- соль и перец - по вкусу;
- зелень (руккола, салатный микс, петрушка, базилик).
Перец запечь в духовке, снять кожицу, нарезать полосками. Апельсин очистить от пленок, нарезать дольками. Лук тонко нарезать полукольцами. Смешать перец, апельсины и лук с заправкой из масла и уксуса.
Фруктово-ореховый салат "Вальдорф"
Это классика американской кухни - салат был придуман в 1896 году для благотворительного бала в легендарном отеле Waldorf-Astoria в Нью-Йорке. Салат до сих пор подают как легкую праздничную закуску, а в оригинальном варианте используют майонез. Но его легко адаптировать, заменив майонез йогуртом или сметаной - вкус остается таким же, а блюдо будет легче и современнее.
Вам понадобятся:
- 2 сладких яблока;
- 2-3 стебля сельдерея;
- 150 г винограда без косточек;
- 40 г грецких орехов;
- 100 г листьев салата.
Для заправки:
- 100 греческого йогурта;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. меда;
- соль и перец по вкусу.
Яблоки нарезать кубиками, виноградины - пополам, сельдерей - тонкими дугами. Орехи подсушить на сковородке или в духовке. Смешать йогурт с лимоном, медом, солью. Соединить яблоки, виноград и сельдерей, добавить заправку, приправить солью и перцем. Посыпать сверху грецкими орехами и подавать на листьях салата.
Классические салаты на Новый год
Ну какой же Новый год без оливье! Классические салаты - это вкус детства и праздник, который мы узнаем с первой ложки. Они всегда создают особое настроение: теплое, домашнее, по-настоящему новогоднее. В нашей подборке нет "Оливье" и "Шубы" - вы и сами их умеете готовить, но есть другая, проверенная временем и даже может позабытая, классика.
Салат "Гранатовый браслет"
Старый-добрый салат советских времен - с сочными гранатовыми зернами, нежным куриным филе и свежими овощами. Заправка из сметаны и йогурта вместо тяжелого майонеза делает блюдо более легким и сбалансированным.
Вам понадобятся (на 4–6 порций):
- 300 г куриного филе;
- 2 свеклы;
- 1 морковка;
- 1 яблоко;
- 1 гранат;
- сметана с йогуртом (50/50);
- соль, перец.
Отварить курицу и нарезать мелкими кубиками. Свёклу, морковь и яблоко натереть на крупной терке. На плоском блюде выложить слоями: курица - яблоко - морковь - свекла. Каждый слой слегка промазывать заправкой. Сверху посыпать зернами граната. Салат можно выложить в форме кольца, имитирующего браслет.
Салат с ветчиной и ананасом
Нежный, легкий и в то же время праздничный салат, где ветчина идеально сочетается с сочной сладостью ананаса. Отличный вариант, чтобы разнообразить новогодний стол чем-то знакомым, но необычным.
Вам понадобятся:
- 200 г ветчины;
- 150 г консервированного ананаса;
- 3 яйца;
- 2 свежих огурца;
- сметана с йогуртом;
- соль, перец.
Нарезать ветчину и огурцы кубиками. Ананас нарезать мелкими кусочками, яйца натереть. Смешать все ингредиенты с заправкой. Красиво выложить в виде кольца на праздничное блюдо.
Салат "Цезарь" с грудинкой и йогуртовой заправкой
Его нельзя назвать новогодней классикой постсоветского пространства, но в последние годы этот салат отвоевал себе место неофициальной современной классики. "Цезарь" готовят многие хозяйки - он легкий, но сытный, и прекрасно дополняет любые блюда на новогоднем столе. И да - у него много вариаций.
Вам понадобятся:
- 1 кочан салата (ромен или айсберг);
- 250 г куриного филе;
- 2-3 ломтика хлеба (для гренок);
- зубчик чеснока;
- 50 г пармезана;
- соль, перец, паприка - по вкусу.
Для заправки:
- 2 ст. л. йогурта (несладкого);
- 1 ч. л. горчицы;
- 1 ч. л. сока лимона;
- 1-2 ст. л. растительного масла;
- зубчик чеснока;
- соль, перец по вкусу.
Нарезать хлеб кубиками и обжарить с давленым чесноком на небольшом количестве масла. Посолить и поперчить.
Филе курицы посолить и поперчить, добавить паприку, обжарить на сковородке или запечь в духовке. Нарезать тонкими ломтиками. Смешать йогурт, горчицу, лимонный сок и давленый чеснок. Добавить масло, соль и перец, перемешать.
Листь салата порвать, добавить немного заправки. Выложить гренки и курицу, посыпать тертым пармезаном.
