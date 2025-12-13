'Чушь': в ЕС 'разнесли' предложение США по вступлению Украины до 2027 года, - The Guardian

В Брюсселе назвали американское предложение нереалистичным и вмешательством во внутренние решения Евросоюза.

Предложение США о вступлении Украины в Европейский Союз уже в январе 2027 года вызвало резкую критику среди европейских дипломатов и чиновников. Соответствующий пункт содержится в последнем американском плане прекращения войны между Украиной и Россией.

Как сообщает The Guardian, Вашингтон поддерживает идею ускоренного вступления Украины в ЕС, однако признает, что этот вопрос остается предметом переговоров. В то же время в Брюсселе к этой инициативе отнеслись крайне скептически.

"2027 год - это завтра", - заявил один из чиновников Европейского Союза, подчеркнув, что процесс вступления обычно длится годами и предусматривает сложные переговоры и выполнение многочисленных критериев.

Европейские дипломаты также раскритиковали сам подход США, который, по их мнению, игнорирует процедуры и политические реалии внутри Евросоюза.

"Будто американцы собираются решать за нас", - сказал один из дипломатов.

Другой собеседник назвал предложение "чушью", добавив, что в ЕС пока нет достаточного "аппетита к расширению".

Вступление Украины в ЕС последние новости

Процесс вступления в Европейский Союз требует единодушного согласия всех 27 государств-членов блока. Некоторые страны, в частности Венгрия, уже длительное время открыто выступают против членства Украины, что дополнительно усложняет перспективы быстрого присоединения.

Критика со стороны европейских чиновников подчеркивает напряжение между Вашингтоном и Брюсселем относительно подходов к послевоенному урегулированию и будущего Украины в европейских структурах.

