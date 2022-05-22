Президент России Владимир Путин и его пожилая команда собрались на секретном полигоне близ спиртзавода в поселке Теткино, что в Курской области, чтобы испытать новейшее вундервафлическое оружие, способное резко переменить баланс сил в мире, - лазерный комплекс "Задира", вот уже который месяц наводящий ужас на Шойгу.

- Огонь! - крикнул Путин и, окончательно обессилев, закашлялся, выхаркивая из горла проросшие там перья, которых нажелали ему бабы из Конотопа, и остатки целебных маральих рогов, которыми Шойгу снимал ему этот сглаз. - Вундерваф... Ваф...

- Вафля? - осторожно предположил Лавров. - Вы, кстати, знали, что евреи ее обрезают?

"Задира" представляла собой танк с украденной башней, к которому была приторочена связка водопроводных труб, прикрытых брезентом

- Зачем? - спросил Шойгу, вытирая со лба холодный пот. Он сильно нервничал накануне испытаний и посматривал на лазерный суперкомплекс "Задира" с суеверным ужасом. "Задира" представляла собой танк с украденной башней, к которому была приторочена связка водопроводных труб, прикрытых брезентом. Внутри труб были установлены лазерные указки, от которых тянулись веревочки к пульту управления в руке Шойгу. На пульте была большая красная кнопка, нажав которую, надо было незаметно, но сильно дернуть за веревочки. Предполагалось, что это включит указки, а там как пойдет. "Задира" был очень дорогой проект.

- А зачем они Христа нашего распяли? - резонно ответил Лавров. - Вот на хера они это сделали? Ведь мальчик в трусиках, прибитый к бигборду хохложидами, - это не совпадение, отнюдь! Тут такие ниточки тянутся, что...

- Я сказал - огонь! - прохрипел Путин, с трудом поднимаясь на ноги после приступа кашля.

- Что за ниточки? - нервно спросил у Лаврова Шойгу, делая вид, что не услышал хрипы шефа.

- Огонь! Огонь! - заорал Путин. - Давай стреляй уже из своего сраного лазера! Прямо в Зеленского, чтобы насмерть, но не сразу, пусть помучается как следует.

- Папенька, не надо! - вскрикнула дочь Путина Катерина Тихонова, заламывая руки.

Неподалеку звякнули несколько разбивающихся бутылок с маслянистой жидкостью, вспыхнул военкомат

Путин уставился на нее со злым недоумением.

- Ты чего же, прошмандовка, и вправду с Зеленским спишь? - тяжело спросил он.

- Папенька, нешто не рекла я вам, что это токмо однофамилец! - торопливо сказала Тихонова. - Мой Зеленский - скоморох балетный, его зовут Игорь! Он танцует.

- И на рояле играет небось? - с деланой небрежностью спросил Путин.

- Нет! - испугалась Катерина. - Право же, папенька, пошто же паки-паки исполать...

Неподалеку звякнули несколько разбивающихся бутылок с маслянистой жидкостью, вспыхнул военкомат. Топот ног убегающих призывников поселка Теткино заглушило треском пожарища. Все с удивлением уставились на пламя.

Путин поднял с земли волосатую ногу с татуировкой "Z" и одобрительно помахал ею в воздухе

- Что это было? - строго спросил Путин.

- "Задира", что же еще, - не моргнув глазом соврал Шойгу. - Надо только подправить прицел, и сразу в Зеленского попадем.

- Не губите, папенька! - снова вскрикнула Катерина. Путин отвесил ей подзатыльник. Катерина отошла в сторону, вздохнула и, достав смартфон, принялась тайком разглядывать на нем чье-то фото. Лицо ее тут же раскраснелось, дыхание стало прерывистым.

- Давай, Кужугетыч, мочи гада! - скомандовал Путин.

- Сейчас, сейчас, только перенастрою мультиторсионную термоинтерфиксацию ультразвукового клапана, - сказал Шойгу, бессмысленно теребя управляющие веревочки. - Это же новые физические принципы, тут с кондачка нельзя...

Грохнул взрыв, и на месте спиртзавода поселка Теткино возникла безобразная воронка

В воздухе свистнул слетевший с курса "Калибр" и разнес жилой дом неподалеку. Вокруг начали падать оторванные конечности жильцов. Путин поднял с земли волосатую ногу с татуировкой "Z" и одобрительно помахал ею в воздухе.

- Хорошие у нас все-таки люди, - сказал он. - Этот человек погиб не напрасно. Но поскольку испытания "Задиры" у нас засекречены, скажите, что он был молодой лейтенант, первым обнаружил в Попасной нацистскую засаду, открыл огонь из пистолета, уничтожил пять вражеских танков и погиб только тогда, когда спас свое подразделение.

Катерина сладко застонала, не сводя глаз с телефонного экрана. Все покосились на нее, но ничего не сказали. Путин поиграл желваками.

- Надеюсь, третий залп станет для Зеленского последним, - с ненавистью сказал он. - Совсем уже охамел, мерзавец.

- Не извольте сомневаться, - молодцевато пообещал Шойгу. Он уже слышал в отдалении свист сбившегося с курса "Искандера". Свист стремительно приближался. Грохнул взрыв, и на месте спиртзавода поселка Теткино возникла безобразная воронка. Всех оглушило.

- Все, хана Зеленскому, - заявил Шойгу. - Был да сплыл! С "Задирой" шутки плохи. Это ему за то, что он восемь лет домбил Бомбас!

Путин украдкой посмотрел на Катерину, проверяя, не шибко ли расстроилась. К его удивлению, она вообще не расстроилась, а наоборот, была близка к оргазму. Смартфон в ее руке ходил ходуном.

- А ну дай сюда телефон! - нервно сказал Путин, и, прежде чем дочь успела отскочить, вырвал у нее из рук трубку, посмотрел на экран и на миг потерял сознание.

На экране телефона Катерины бесстыдно красовался голый Арестович.

В спецоперации по денацификации Украины наметился новый неожиданный поворот.

Василий Рыбников