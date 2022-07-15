В последнее время участились слухи, будто бы некоторые русские солдаты опасаются пресловутых американских ракетных систем "HIMARS", а кое по кому этими "Химарсами" даже попали. Разумеется, это совершенно не так, и вот почему.

1. Украинцы стреляют из "Химарсов" исключительно по складам селитры, школам пантомимного искусства, фабрикам по производству аккордеонов, волонтерским центрам, детским садам, домам престарелых ветеранов вяликой отечественной войны, бяременным женщинам и арбузам - главным образом потому, что арбузы красиво разлетаются, и их легко использовать в пропагандистских целях, выдавая за головы русских солдат. Если русский солдат будет держаться подальше от арбузов, пересиживая обстрел на складе боеприпасов, ему ничего не грозит, и там можно даже курить.

2. "Химарсы" не освобождали Европу от коричневой чумы фашизма.

Украинцы стреляют из "Химарсов" исключительно по складам селитры, школам пантомимного искусства, фабрикам по производству аккордеонов, волонтерским центрам, детским садам, домам престарелых ветеранов

3. "Химарсы" никогда не попадают. Все вымышленные случаи попадания "Химарсов" по русским военным складам объясняются тем, что украинские боевики стреляли из них по скоплениям русскоязычных детей, но ракеты отклонились от курса и совершенно случайно поразили военную цель. Каждый раз в таких случаях Зеленский расстраивается и ругается с Залужным. Залужный, со своей стороны, готовит в Украине государственный переворот, до которого осталось совсем чуть-чуть. С Залужным потом легко будет договориться.

4. Солдаты НАТО запрещают украинским боевикам стрелять из "Химарсов", потому что украинские боевики слишком тупые, чтобы освоить такое сложное оружие. "Химарсы" - очень примитивное оружие, нормальному человеку из него даже стыдно стрелять. Солдаты НАТО боятся приезжать в Украину, чтобы стрелять из "Химарсов" вместо украинских боевиков, потому что боятся, что их убьют русские. Таким образом, стрелять из "Химарсов" в Украине некому, можно расслабиться, пойти на военный склад и покурить.

5. Во время залпов "Химарсов" на орбите зависают и заклиниваются американские военные спутники. На сегодняшний день их там осталось на несколько пусков. В то же время, с каждым взрывом на складах русские спутники начинают летать быстрее. Таким образом, преимущество России в космосе с каждым днем становится все более неоспоримым.

6. Все "Химарсы" давно проданы украинскими нацистами российской армии. "ВСУ тайком перепродают американские РСЗО HIMARS русским военным, оставляя товар в условленном месте. Об этом сообщил источник военного корреспондента", - пишут российские СМИ. Используется традиционная система закладок - украинский нацист берет "Химарс" и закапывает его в каком-нибудь неприметном месте, потом туда приходит русский витязь, украдкой откапывает "Химарс" и пускает его по вене. Не обходится без курьезов. На прошлой неделе один мальчик в Новой Каховке (правильное историческое название - Вяликая Путинка) случайно напоролся на такую закладку и нажал на ней какую-то кнопку. Как раз в это время на ближайших военных складах, сидя на арбузах, курили бяременные волонтеры. Чем дело кончилось, никто не знает.

Удары "Химарсов" прививают русским витязям дополнительную организованность, заботу о нажитом в ходе освобождения чужих квартир добре и смелый креатив.

7. После каждого попадания "Химарса" по селитровым хранилищам на третий день детонации мешков с удобрениями вокруг начинают находить множество неразорвавшихся снарядов. Как они там появляются, непонятно, но это очень хорошо, потому что они пополняют боезапас мирной русской армии. Таким образом, каждое попадание "Химарса" не только не уменьшает, но и увеличивает количество православного оружия. Русским солдатам остается сидеть на складах и курить.

8. Удары "Химарсов" прививают русским витязям дополнительную организованность, заботу о нажитом в ходе освобождения чужих квартир добре и смелый креатив. Так, в ходе недавнего хлопка на складе просвирок в районе Херсона русские воины впали в восторг и принялись весело разбегаться в разные стороны, прижимая к груди предметы бытовой техники; многие переоделись в гражданскую одежду. В частности, молодой ефрейтор Очкодрай Залупеддинов проявил особую воинскую смекалку, переодевшись женщиной, и был случайно подвергнут товарищами процедуре исконно русского снохачества (при том, что они его узнали по характерной бороде), ибо, как говорил вяликий Суворов, "сам умирай, а товарищу задвигай". "Химарс" помогает русским солдатам хранить традиции!

9. "Химарс" говно.

10. У русских есть оружие, многократно опережающее "Химарсы" на тридцать лет.

"Если взять железный шест длиной в 10 метров и запустить его в корабль со скоростью условного "Авангарда", то разнесет всё вдребезги", - объясняет телевизионный эксперт Яков Кедми.

Таким образом, России осталось лишь импортозаместить производство железных шестов, и Вяликая Победа у нее в кармане.

Василий Рыбников