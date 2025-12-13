Из-за ночной атаки РФ более миллиона украинцев остались без электроснабжения, - МВД

Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях.

После ночного ракетно-дронового удара России по энергетике в Украине без электроснабжения остались более миллиона абонентов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

"Этой ночью враг нанес болезненные удары по украинской энергетике. Без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов", - отметил Клименко.

По его словам, ракеты и дроны Россия направила на пять регионов: Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую и Черниговскую области. По меньшей мере пять человек получили ранения. Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях.

Видео дня

Он также отметил, что из-за угрозы повторных ударов в некоторых регионах спасатели вынуждены были прекращать тушение огня.

"Для безопасности личного состава используем дистанционное тушение - роботизированную технику и пенообразователи", - добавил министр.

Российская атака 13 декабря

В ночь на 13 декабря Россия нанесла ракетно-дроновой удар по Одессе и Одесской области. Начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что в результате массированной атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это была самая массированная атака на регион и, в частности, на областной центр с начала полномасштабного вторжения РФ.

В "Укрзализныце" сообщили, что несмотря на масштабные обстрелы, движение поездов в Одесской области сохранено, но есть задержки поездов в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: