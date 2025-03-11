Министр цифровизации Польши считает, что обеспечение Украины интернетом имеет стратегическое значение.

Польша собирается закупить для Украины дополнительные пять тысяч терминалов системы спутниковой связи Starlink. Такое заявление в эфире программы Gość на Radio ZET сделал министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский.

Комментируя недавний скандал относительно возможности отключения Украины от Starlink, он отметил, что фронт может рухнуть без связи.

"Мы покупаем Starlink для того, чтобы обеспечить интернет в Украине, поскольку это имеет стратегическое значение. Украинский фронт без связи рухнул бы, а Польше выгодно удерживать его как можно дальше от Варшавы", - пояснил Гавковский.

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Он добавил, что на сегодняшний день в Украине работают примерно 30 тысяч терминалов Starlink, которые были закуплены Польшей. Дополнительные системы, над приобретением которых работает Варшава, обеспечат доступом к интернету как украинских военных, так и гражданское население.

Споры вокруг отключения Украины от Starlink

В последнее время ходило много слухов о том, что Украине могут отключить доступ к Starlink. Руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск утверждал, что украинский фронт "рухнет", если SpaceX решится на этот шаг.

Однако на фоне предупреждения со стороны Польши о том, что Варшава разорвет контракт со SpaceX, если угрозы будут воплощены в реальность, Маск и госсекретарь США Марко Рубио заверили, что никто Украину отключать от Starlink во время войны не собирается.

Тем временем Евросоюз начал переговоры с компанией Eutelsat относительно возможности приобретения для Украины терминалов OneWeb и искать другие альтернативы. Однако соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко предупредил, что у существующих аналогов Starlink есть определенные минусы. В частности, они имеют больший уровень задержки, меньший уровень пропускной способности и худший уровень покрытия.

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