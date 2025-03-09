В Варшаве напомнили, что Польша оплачивает работу значительного количества "Старлинков" в Украине.

Польша разорвет контракт с компанией Starlink, если американский олигарх Илон Маск воплотит свою угрозу об отключении спутниковой связи для Украины. Об этом на платформе Х предупредил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Он напомнил, что работу значительной части терминалов Starlink в Украине оплачивает Министерство цифровизации Польши. Речь идет о контракте совокупной стоимостью около 50 миллионов долларов в год.

"Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - предупредил Сикорский.

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Илон Маск угрожает отключить Украине Starlink

Как писал УНИАН, слухи о том, что США могут отключить Украине "Старлинки", появились еще в конце февраля, когда команда Трампа пыталась склонить Киев к подписанию кабального соглашения об украинских полезных ископаемых. Однако тогда и сам Илон Маск, и пресс-служба компании Starlink опровергли такие намерения.

Но после дальнейшего ухудшения украинско-американских отношений Илон Маск начал лично угрожать отключением Украине спутниковой связи.

"Моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее отключил. Меня тошнит от лет бойни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась. Мир немедленно", - написал Маск в соцсети.

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