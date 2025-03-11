В Украине работают десятки тысяч терминалов Starlink.

В связи с приостановкой военной помощи Украине от США, а также запретом на передачу разведданных все чаще поднимается вопрос о том, ограничит ли миллиардер Илон Маск стране доступ к Starlink. Европейские союзники Киева уже ищут альтернативные решения, но замена поставщика спутникового интернета является далеко не простой задачей, пишет Business Insider.

В издании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года украинские военные и гражданские широкополосные службы частично зависят от Starlink. В июне Маск говорил о том, что SpaceX передала Украине 15 000 терминалов Starlink.

Сперва терминалы предоставили Украине бесплатно, а затем часть из них была оплачена правительством США. Сейчас Польша оплачивает примерно половину из 40 000 терминалов, которые работают в Украине, подчеркнули в издании.

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Теперь президент США Дональд Трамп и его союзники продолжают оказывать давление на Украину. Поэтому европейские союзники ищут способ обеспечить стране доступ к спутниковому интернету.

"Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - писал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X.

Наиболее вероятными поставщиками спутникового интернета Украине являются французская компания Eutelsat и инициатива Европейского союза GovSatCom, отметили в издании.

Тем не менее генеральный директор компании Hisdesat Мигель Анхель Гарсия Примо рассказал журналистам, что развернуть такое же количество терминалов в Украине, какое уже есть у Starlink, очень трудно, если вообще возможно.

Старший научный сотрудник отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп в разговоре с журналистами подчеркнул, что замена Starlink будет сопряжена с серьезными трудностями.

"Starlink обеспечил Украине незаменимое преимущество. Замена Starlink станет огромным осложнением для Украины в то время, когда у нее уже есть куча других острых проблем", - сказал он.

Доцент кафедры разрешения международных конфликтов и международной безопасности Университетского колледжа Лондона Мелани Гарсон считает, что если Starlink перестанет работать в Украине, это приведет к каскадным последствиям. Он подчеркнула, что оружие, которое зависит от данных Starlink, не сможет работать, а украинским войскам, скорее всего, придется прибегнуть к радиосвязи, которая подвержена электронным помехам.

Гарсон также отметила, что альтернативные спутниковые широкополосные системы не так удобны в использовании, как Starlink. Помимо этого они не обладают такой же пропускной способностью, поэтому связь может быть менее надежной.

В издании поделились, что три крупные европейские аэрокосмические компании - Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space изучают возможность партнерства, чтобы конкурировать со SpaceX в спутниковой индустрии. Представитель Airbus заявил журналистам, что компании уже начали предварительные переговоры.

Starlink в Украине - другие новости

Ранее соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко назвал минусы альтернатив системы Starlink. Он считает, что заявления основателя компании SpaceX должны стать толчком для Европейского комического агентства.

Кроме того, глава SpaceX Илон Маск заявил, что Украина и в дальнейшем будет получать услуги спутниковой связи Starlink. Он добавил, что его предыдущий комментарий о том, что без "Старлинков" украинская оборона посыплется, был просто констатацией факта, а не угрозой.

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