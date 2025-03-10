Заявления основателя компании SpaceX должны стать толчком для Европейского комического агентства, считает аналитик.

Сейчас существует альтернатива глобальной спутниковой системе Starlink, но аналоги работают медленнее. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко.

Он уточнил, что с точки зрения связи технология Starlink является уникальной. Другие типы связи существуют, однако они имеют больший уровень задержки, меньший уровень пропускной способности, худший уровень покрытия.

"С точки зрения связи, технология Starlink является, наверное, немножко все же уникальной. Другие типы связи существуют, в том числе спутниковой связи, но всегда они имеют больший уровень задержки, меньший уровень пропускной способности, худший уровень покрытия", - сказал специалист.

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Он уточнил, что уже есть в понимании, как это должно работать.

"Уже есть антенны, которые работают в Украине, используют другие типы спутниковой связи, но все равно оно хуже по тому качеству, которое мы получаем", - сказал специалист.

В то же время он добавил, что именно заявления основателя компании SpaceX Илона Маска о якобы возможном отключении Украине Starlink, должны стать толчком Европейского космического агентства, для коммерческих структур, которые имеют свои спутниковые сети, чтобы улучшить качество своего оборудования и стать конкурентоспособными. Яковенко сказал:

"Думаю, что как раз такие заявления являются основой для того, чтобы Европейское космическое агентство, чтобы различные представители коммерческих структур, которые имеют свои спутниковые сети, улучшали работу собственного оборудования и создавали определенную конкуренцию Starlink".

Споры вокруг Starlink

Напомним, уже неоднократно появлялись "слухи" о том, что компания SpaceX, которая принадлежит руководителю департамента эффективности правительства США Илону Маску, может отключить Украине Starlink, из-за чего у ВСУ могут возникнуть определенные проблемы. Вчера, 9 марта, в соцсети Х Маск заявил, что Украина и в дальнейшем будет получать услуги спутниковой связи Starlink, а намерений его выключать нет. В частности, владелец компании заявил, что, независимо от того, насколько он не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы.

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