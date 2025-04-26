В Риме прощаются с Папой Франциском (трансляция)

На церемонию прощания с Папой прибыли мировые лидеры, духовенство и тысячи верующих.

В субботу, 26 апреля, в Риме на площади Святого Петра проходит церемония прощания с Папой Франциском. Понтифик умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет.

Похороны Папы Франциска проходят по его собственному завещанию с некоторыми отклонениями от традиции. Обряд возглавляет декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Вместо традиционных трех гробов (из кипариса, свинца и дуба), понтифик завещал использовать только один - деревянный, обитый цинком.

Франциск также пожелал быть похороненным не в соборе Святого Петра, как всегда, а в любимой базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана. Прощальная служба прошла в соборе Святого Петра, откуда тело понтифика пронесли через "двери смерти" под звон 10-тонного похоронного колокола.

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Прямая трансляция похорон Папы Франциска из Ватикана:

На церемонию прощания с Папой прибыли мировые лидеры, духовенство и тысячи верующих. Порядок мероприятия предусматривает официальное прощание представителей государств и личное участие многих верующих.

Трансляция похорон Папы Франциска на украинском языке:

Отметим, что на прощание с Папой прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Также присутствует президент США Дональд Трамп. Перед церемонией оба провели двусторонние переговоры.

Зеленский стоит практически рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Чуть дальше от них - Трамп. Также на церемонии присутствуют британский принц Уильям, генсек ООН Антониу Гутериш, экс-президент США Джо Байден, премьер Британии Кир Стармер, президент Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен и другие мировые политики.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал УНИАН, 21 апреля умер Папа Римский Франциск. Ватикан назвал причину смерти - инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Незадолго до смерти понтифик более пяти недель лежал в больнице с двойной пневмонией.

Похороны Папы Римского состоятся 26 апреля. Окончательно дату утвердят на первой Конгрегации кардиналов. По завещанию Франциска, местом его упокоения станет церковь Санта-Мария-Маджоре.

После этого в Ватикане будут избирать нового Папу Римского. В течение 20 дней в Ватикане созовут конклав кардиналов, которые будут участвовать в голосовании в Секстинской капелле.

Если выборы пройдут успешно, то на площади святого Петра будет подан белый дым. А если фаворита не будет, то выпустят черный дым.

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