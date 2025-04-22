До церемонии погребения тело понтифика будет лежать в соборе Святого Петра. Его похороны пройдут скромно, как и завещал понтифик.

Ватикан объявил дату похорон Папы Римского Франциска. Согласно сообщению, Франциска похоронят в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени (в 11:00 по Киеву).

Как сообщил Reuters, до похорон его тело будет лежать в соборе Святого Петра для публичного прощания.

О намерении приехать в Ватикан попрощаться с Папой Римским уже заявили многие мировые лидеры: среди них - президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Лула да Сильва и президент Аргентины — родины Франциска — Хавьер Милеи.

Видео дня

Напомним, перед этим Ватикан обнародовал первые снимки покойного Франциска. На снимках видно, что его тело лежит в простом открытом гробу. Рядом с телом стоят швейцарские гвардейцы и высшее духовенство.

Смерть Папы Римского

Франциск умер утром 21 апреля. Ему было 88 лет. Святой престол он занимал с 2013 года.

В последнее время Франциск часто болел, а особенно его подкосила пневмония, которой он заболел в феврале. С тех пор состояние его здоровья серьезно ухудшилось. Из Ватикана даже поступали сообщения, что Папа Римский вынужден заново учиться говорить после длительной пневмонии.

23 марта он впервые появился на публике после продолжительной болезни, чтобы благословить верующих. Тогда же в Ватикане сообщили, что состояние Папы в том, что касается дыхания, движений и речи, несколько улучшилось.

Напомним, в возрасте 21 года Франциску удалили часть легкого. С тех пор он стал более уязвимым перед инфекционными болезнями.

Вас также могут заинтересовать новости: