После смерти понтифика, перстень снимают с руки усопшего, чтобы уничтожить его и буллу специальным молотком.

Кольцо покойного Папы Римского Франциска будет уничтожено камерленгом Святой Римской Церкви, кардиналом Кевином Фарреллом при помощи специального молотка. Об этом сообщает издание UNILAD.

Знаменитый перстень-печатка, который является олицетворением католицизма, оценивается более чем в 500 тысяч долларов. Папа Франциск носил его на правой руке.

По традиции Римско-католической церкви, кольцо рыбака (атрибут облачения римских пап, наряду с тиарой - УНИАН) дарят Папе при избрании.

Видео дня

После смерти понтифика, перстень снимают с руки усопшего, чтобы уничтожить его и буллу (папский документ с печатью из свинца - УНИАН) специальным молотком.

Это делается для того, чтобы предотвратить неправомерное использование кольца, поскольку изначально оно было сделано как печать для личных писем Папы, хотя в современном мире его единственное реальное назначение - церемониальное.

Перстень уничтожают после официального подтверждения смерти понтифика в присутствии коллегии кардиналов - до начала конклава по выборам следующего Папы, который обычно занимает от 15 до 20 дней с момента смерти последнего.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал УНИАН, 21 апреля умер Папа Римский Франциск. Ватикан назвал причину смерти - инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Незадолго до смерти понтифик более пяти недель лежал в больнице с двойной пневмонией.

Похороны Папы Римского состоятся 26 апреля. Окончательно дату утвердят на первой Конгрегации кардиналов. По завещания Франциска, местом его покоя станет церковь Санта-Мария-Маджоре.

После этого в Ватикане будут выбирать нового Папу Римского. В течение 20 дней в Ватикане созовут конклав кардиналов, которые будут участвовать в голосовании в Секстинской капелле.

Если выборы пройдут успешно, то на площади святого Петра будет подан белый дым. А если фаворита не будет, то выпустят черный дым.

Вас також можуть зацікавити новини: