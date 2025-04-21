Уже скоро в Ватикане пройдет тайное голосование, которое решит судьбу католической церкви.

21 апреля 2025 года Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Уже скоро в Ватикане пройдут похороны Франциска и голосование за должность его преемника. Эти процедуры существуют на протяжении тысяч лет. Мы рассказали, что будет с католическим престолом дальше и как определяется Папа Римский.

Что происходит после смерти Папы Римского

Когда умер Папа Римский, его место до следующих выборов занимает камерленго - второй самый важный человек в Ватикане. Именно он следит за похоронами и руководит голосованием. На данный момент должность занимает 77-летний американец Кевин Фарелл.

Похороны Франциска пройдут в течение 9 дней. На четвертый-шестой день состоится погребение. По завещания Папы, местом его покоя станет церковь Санта-Мария-Маджоре.

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Как выбирают папу Римского

После того, как Папа Римский умер, в течение 20 дней в Ватикане созывается конклав - выборы нового главы церкви. В голосовании участвуют кардиналы - высокопоставленные священники, которых избирает предыдущий Папа.

На данный момент в Ватикане 138 кардиналов. Выборщики дают клятву тайны, после чего их запирают в церкви и изолируют от мира. В Сикстинской капелле проводится голосование, и если за одного кандидата есть более 2/3 голосов, то ему предлагают должность Папы. Если выборы прошли успешно, то на площади святого Петра подают белый дым. А если фаворита нет, то дым становится черным.

Кардиналы могут голосовать сами за себя - правилами это не запрещено. Но обычно голосование проводится на основе близости взглядов: консервативные выборщики голосуют за консерваторов и т.д. Ранее мы назвали 5 самых вероятных кандидатов, среди которых может появиться новый Папа Римский.

В среднем конклав принимает решение за 2-5 дней. Это значит, что имя нового 267-го главы католической церкви мы можем узнать уже в середине мая. Процедуры могут затянуться на несколько недель или месяцев, но это редкость.

Несколько интересных фактов о выборах Папы Римского:

После избрания новый Папа меняет мирское имя на церковное. Традиционно главы Ватикана не берут имя Пётр, поскольку есть пророчество о Папах, по которым именно так будут звать последнего Папу перед концом света. Папой может стать даже обычный мирянин, если за него проголосует большинство кардиналов. В таком случае католика сразу рукополагают в епископы и провозглашают новым правителем церкви. В последний раз такое было в 1378 году. Победитель голосования может отказаться от избрания, и тогда процедуру проведут заново. Папой может стать только мужчина, поскольку женщин в католичестве не рукополагают в священники. Абсолютное большинство Пап - итальянцы. Среди глав католиков были азиаты, один славянин (Иоанн Павел II) и один латиноамериканец (Папа Франциск), но ещё не было темнокожих.

В истории Ватикана были случаи, когда конклав сопровождался шантажом или даже подкупом. Но католики надеются, что выборы Папы в 2025 году пройдут мирно и без скандалов.

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