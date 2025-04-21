У него долгое время была пневмония.

Папа Римский Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на опубликованное Ватиканом свидетельство о смерти понтифика. Ватиканский врач Андреа Арканджели засвидетельствовал, что утром в понедельник, 21 апреля, Франциск впал в кому. После этого он скончался.

Как отмечает агентство, врачи говорили Папе, который более пяти недель лежал в больнице с двойной пневмонией, устроить себе двухмесячный отдых, однако тот работал до последнего.

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За день до смерти он выступил с пасхальной речью на площади Святого Петра, а также имел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.

Смерть Папы Франциска

За несколько месяцев до смерти, с 14 февраля, понтифик находился в больнице из-за бронхита, который осложнился полимикробной инфекцией дыхательных путей. Во время госпитализации у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызвавшую длительный респираторный кризис.

По данным СМИ, он находился в плохом состоянии и якобы считал, что "на этот раз не выдержит".Смерть наступила сегодня в 7:35 утра в его резиденции - "Доме Святой Марты" в Ватикане.

Папа Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года, он известен своей открытостью к реформам и вниманием к социальной справедливости.

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