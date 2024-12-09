Потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику.

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада правитель РФ Владимир Путин может потерять свои военные базы в Сирии.

Как отмечает американский Институт изучения войны, это грозит Кремлю серьезными последствиями. Так, РФ использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проецирования силы в Средиземном море. С помощью нее Москва угрожала южному флангу НАТО и связывала свои черноморские активы со Средиземным морем.

По оценке аналитиков, потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, а также ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно удару подвергнутся операции РФ и проектирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

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По мнению ISW, Кремль может попытаться использовать свое присутствие в Ливии и Судане как альтернативу, однако отсутствие официальных соглашений у РФ с этими странами и недостаточная инфраструктура делают их неадекватными заменами.

Кроме того, акцентируют эксперты, крах режима Асада и неспособность Путина спасти его также нанесут ущерб глобальному имиджу РФ как надежного союзника. Это угрожает ее влиянию на африканских автократов, которых Кремль стремится поддержать, и угрожает его более широкой геополитической цели позиционировать Россию как мировую сверхдержаву.

Ситуация в Сирии - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада.

Впоследствии в России заявили, что Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию.

Военный эксперт Давид Гендельман отмечал, что Асад не готовился к возможному противостоянию с повстанцами и слишком полагался на РФ и Иран, которые выступали его союзниками.

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