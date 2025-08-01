По словам "Альфы", Россия несет огромные потери, но продолжает бросать живую силу на прорыв.

Замораживание широкомасштабной войны, которую РФ против Украины с 2022 года, пока выглядит маловероятным, считает командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа". В интервью РБК-Украина он рассказал, что сегодня главная задача украинских сил - удержать территории и, где возможно, отвоевать утраченное.

"Сегодня я не вижу каких-то таких прецедентов к заморозке. Я вижу, что все меняется. Мы сосредоточились на поле боя и на успешных результатах. Нам главное не потерять как можно больше нашей территории. Это то, над чем мы сейчас работаем. В некоторых аспектах возможно вернуть то, что возможно. Я верю, что мы сможем вернуть то, что потеряли. И мы должны к этому идти. Это наша мотивация в целом для выполнения задач", - подчеркнул "Альфа".

По его словам, враг сосредотачивает усилия на тех регионах, которые Кремль официально назвал "своими" в конституции - речь идет, в частности, о Херсоне и Запорожье. Впрочем, несмотря на масштабные атаки, реализовать эти планы России не удается.

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По мнению командира, оккупанты намерены пройти до линии Днепра, но эти планы нереальны.

"Они несут колоссальные потери. Я могу смело сказать, что сегодня потери в личном составе у них сверхколоссальные. Я думаю, время покажет. Но мы принимаем все меры для того, чтобы этого не было...", - подчеркнул "Альфа".

Оценивая ситуацию на направлениях, где воюет подразделение, "Альфа" отметил, что главная проблема - не в технике или преимуществе в вооружении, а в огромном количестве мобилизованных, которых противник не жалеет. Технику захватчики применяют минимально, потому что она - приоритетная цель для украинских FPV-дронов. "Основная война сейчас - это артиллерия и дроны в воздухе", - пояснил военный.

По словам "Альфы", Россия переняла ряд тактических решений ВСУ, в частности эффективное использование FPV-дронов, в том числе на оптоволоконном управлении. Это создает трудности для продвижения пехоты и усложняет действия защитников на передовой.

"Они хорошо изучили наш опыт. Работают как с цифровыми, так и с аналоговыми частотами, их расчеты действуют профессионально. Это действительно добавляет нам сложностей", - подытожил командир.

Возможное прекращение войны в Украине: военный объяснил, что на это указывает

Напомним, военнослужащий ВСУ Мирослав Гай считает, что война, которую РФ развязала против Украины в 2022 году, начинает уничтожать целыми отраслями российскую экономику, что может привести к приостановлению боевых действий.

По словам военного, страна-агрессор испытывает, например, дефицит бензина, а это обязательно отражается на транспортной отрасли, логистике, работе аэропортов.

В то же время по России, как говорит Гай, на машине проедешь далеко не везде. Он говорит, что определенные лица "во времена Януковича" жалуются: на оккупированных территориях есть проблемы с туалетами, россияне даже обвиняют в землетрясении на Камчатке США.

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