Синоптики подвели итоги влажного июля в столице.

В этом году погода в июле в Киеве оказалась очень теплой и гораздо более влажной, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезнеского.

"Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 22,6°С, что выше климатической нормы на 1,3°С", - сообщают синоптики.

По их данным, холоднее всего в Киеве было 1 июля, когда минимальная температура снизилась под утро до 12,9°С. Самую высокую за месяц температуру зафиксировали 7 числа, когда воздух прогрелся до +34,4°С.

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Осадков на проспекте Науки выпало 97 мм или 143% месячной нормы.

"Только в июле выпало значительное количество осадков сначала года в столице", - говорят синоптики.

В августе в Украине ожидается среднемесячная температура на уровне +20...+26 °С, что превышает климатическую норму на 1,5-2 градуса. Такой прогноз озвучила метеоролог Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она отметила, что подобные температурные показатели являются типичными для последних лет, ведь июль и август традиционно считаются самыми жаркими месяцами. В то же время в западных регионах средняя температура, по ее словам, составит около +17...+20 °С, что соответствует климатической норме.

Что касается количества осадков, то в большинстве регионов страны их объем в августе ожидается примерно 64-73% от средних многолетних показателей. В западных областях их будет около нормы.

Также Наталья Птуха отметила, что по крайней мере в первой декаде августа вероятность заморозков очень низкая, хотя исторические метеоданные иногда и фиксировали такие случаи в этот период.

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