Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются автомобили Toyota.

В июле украинцы приобрели более 6,4 тысячи новых легковушек. Такие данные приводят эксперты "УкрАвтопрома".

По сравнению с июлем прошлого года продажи автомобилей выросли на 1%. Если сравнивать с июнем 2025-го, то спрос увеличился на 7%.

Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются автомобили Toyota. В то же время стоит сказать, что китайский BYD находится очень близко к лидеру. Это тем более удивительно, ведь год назад он был лишь на девятой строчке.

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ТОП-10 самых популярных брендов

Toyota - 820 единиц (-20% к июлю 2024 года);

BYD - 744 (+241%);

Renault - 654 (+11%);

Škoda - 559 (+48%);

Volkswagen - 491 (+47%);

Honda - 319 (+9%);

Hyundai - 298 (+32%);

BMW - 263 (-58%);

Audi - 253 (+20%);

Zeekr - 191 (+125%).

Мир автомобилей - другие новости

Недавно были названы автомобили с худшим дизайном в истории. В список попали Fiat Multipla, Nissan Cube, Citroën Ami, Ford Edsel и Tesla Cybertruck.

Стоит сказать, что это лишь субъективный взгляд автора, однако с другой стороны каждая из этих машин получила немало критики от журналистов и технических специалистов в прошлом.

Также напомним, что ранее был представлен рейтинг лучших недорогих автомобилей с пробегом. Были определены удачные модели в различных сегментах, в частности, среди компактных авто, среднеразмерных автомобилей, и компактных кроссоверов.

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