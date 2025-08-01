В июле украинцы приобрели более 6,4 тысячи новых легковушек. Такие данные приводят эксперты "УкрАвтопрома".
По сравнению с июлем прошлого года продажи автомобилей выросли на 1%. Если сравнивать с июнем 2025-го, то спрос увеличился на 7%.
Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуются автомобили Toyota. В то же время стоит сказать, что китайский BYD находится очень близко к лидеру. Это тем более удивительно, ведь год назад он был лишь на девятой строчке.
ТОП-10 самых популярных брендов
- Toyota - 820 единиц (-20% к июлю 2024 года);
- BYD - 744 (+241%);
- Renault - 654 (+11%);
- Škoda - 559 (+48%);
- Volkswagen - 491 (+47%);
- Honda - 319 (+9%);
- Hyundai - 298 (+32%);
- BMW - 263 (-58%);
- Audi - 253 (+20%);
- Zeekr - 191 (+125%).
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Недавно были названы автомобили с худшим дизайном в истории. В список попали Fiat Multipla, Nissan Cube, Citroën Ami, Ford Edsel и Tesla Cybertruck.
Стоит сказать, что это лишь субъективный взгляд автора, однако с другой стороны каждая из этих машин получила немало критики от журналистов и технических специалистов в прошлом.
Также напомним, что ранее был представлен рейтинг лучших недорогих автомобилей с пробегом. Были определены удачные модели в различных сегментах, в частности, среди компактных авто, среднеразмерных автомобилей, и компактных кроссоверов.