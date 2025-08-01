Зенитные дроны могут лететь на скорости 300 км в час, тогда как реактивный "Шахед" - 500, рассказал Денис Попович.

Украине для борьбы с российскими реактивными "Шахедами" могут помочь зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые есть на вооружении США и Великобритании. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Это реактивная цель, а против них ракета - это лучшее средство, которое сейчас можно применить. Пока кто-то не придумал зенитно-реактивные дроны. Потому что за дронами будущее. Но пока мы не говорим о зенитных реактивных дронах. Нам надо сейчас в борьбе с этими реактивными "Шахедами" делать ставку на ЗРК и зенитную артиллерию", - сказал Попович.

В то же время он добавил, что зенитные дроны, которые Украина начала использовать для сбивания "Шахедов", не помогут в борьбе с реактивными БПЛА врага.

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"Если они развивают скорость в 300 километров в час, а реактивный "Шахед" развивает скорость в 500 километров в час, то мы прекрасно понимаем, что сбивать зенитными дронами будет невозможно такие цели", - добавил Попович.

Реактивные "Шахеды": важные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности враг использовал для атаки реактивные "Шахеды". Как отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, подобные дроны похожи на крылатые ракеты, однако имеют меньшую дальность полета.

Как рассказал УНИАН эксперт в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов, Россия начала использовать такие БПЛА как ответ украинским зенитным дронам. По его словам, хоть Москва и использует в таких беспилотниках китайские двигатели, но ограничений по количеству их производства у РФ нет.

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