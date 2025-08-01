Добавление этих советов в ваш утренний распорядок дня может помочь снизить артериальное давление и настроить вас на более здоровый день.

Контроль артериального давления — ключ к предотвращению серьёзных осложнений, таких как инфаркт и инсульт. Наряду с приёмом любых назначенных лекарств, здоровый образ жизни может сыграть свою роль, и начинаться он должен с утра. Диетологи и фитнес-эксперты назвали порталу Eatingwell шесть полезных утренних привычек, которые помогут снизить давление и настроиться на более здоровый день.

1. Избегайте экранного времени

Исследования связывают потребление новостей с повышенной тревожностью, стрессом и умственной усталостью. Это касается не только традиционных новостных каналов, но и ленты социальных сетей.

Вместо этого Брук Мэтисон, магистр наук, сертифицированный специалист по силовой и кондиционной подготовке, рекомендует легкую прогулку, медитацию, теплую ванну или прослушивание успокаивающей музыки - любое занятие, которое вы считаете расслабляющим.

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2. Употребляйте калий на завтрак

"Калий помогает сбалансировать уровень натрия в организме и способствует вазодилатации, что может способствовать естественному снижению кровяного давления", — рассказывает диетолог и эксперт по здоровью сердца Мишель Рутенштейн. К счастью, многие продукты для завтрака богаты калием, например, картофель, дыня, греческий йогурт, абрикосы, апельсиновый сок и многие фрукты и овощи.

3. Выходите на улицу

Больше времени, проведенного на природе, связано с понижением артериального давления. Исследователи не до конца понимают, почему время на свежем воздухе помогает, но предполагают, что это связано с сочетанием снижения стресса, увеличения двигательной активности и чувства удовольствия.

Это также помогает регулировать циркадный ритм (или 24-часовой цикл), что важно для поддержания нормального артериального давления.

4. Контролируйте артериальное давление

Как утверждает Джеффри Ли, доктор остеопатии, интервенционный кардиолог, измерение динамики артериального давления может дать ценную информацию, которая может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем".

Старайтесь измерять артериальное давление примерно в одно и то же время суток. Часто лучшее время для этого — утром, перед тем, как вы займётесь остальными делами.

5. Сделайте несколько глубоких вдохов

По словам Мэтисон, "глубокое диафрагмальное дыхание может активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за отдых и переваривание пищи вегетативной нервной системы. Это может оказать немедленное влияние на артериальное давление, а также на уровень стресса".

Систематический обзор дыхательных упражнений показал, что они способствуют снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений.

6. Ограничьте потребление кофеина

Рутенштейн объясняет: "Избыток кофеина может спровоцировать кратковременные скачки артериального давления, стимулируя симпатическую нервную систему и сужая кровеносные сосуды".

Главное — избегать чрезмерного употребления кофеина и слишком большого его количества за один присест. К счастью, согласно обзорному исследованию, большинство людей могут спокойно выпить от 1 до 3 чашек кофе без ущерба для артериального давления. Более того, кофе — богатый источник полезных для сердца соединений, таких как хлорогеновая кислота, которая, как доказано, снижает артериальное давление и может компенсировать воздействие кофеина.

Другие действия в течение дня для снижения артериального давления

Хороший ночной сон. Достаточный сон важен для поддержания нормального артериального давления, поскольку некачественный и нерегулярный сон может привести к его повышению.

Будьте внимательны к стрессу. Хотя важно снимать стресс по утрам, сохраняйте эту осознанность в течение всего дня. Чтобы отключиться, Ли рекомендует заводить будильник каждые несколько часов, чтобы напомнить себе отложить телефон, встать, потянуться и даже сделать несколько дыхательных упражнений.

Двигайтесь. Утренние тренировки — это здорово, но самое главное — это вставать и двигаться, независимо от времени суток и вида деятельности.

Ограничьте употребление алкоголя. Одно исследование показало, что всего один алкогольный напиток в день может повысить систолическое артериальное давление.

Ранее кардиолог раскрыла, какая популярная утренняя привычка повышает давление.

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