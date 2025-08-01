Курс гривни к евро установлен на уровне 47,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 47,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,80/41,83 грн/долл., а евро - 47,68/47,69 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 августа вырос на 3 копейки и составлял 42 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,43 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 35 копеек и составлял 48,15 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 47,50 гривни за евро.

В свою очередь курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составлял 41,88 гривни за доллар, а курс евро снизился сразу на 35 копеек и составлял 48,15 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,28 гривни, а евро - по курсу 47,15 гривни за единицу иностранной валюты.

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