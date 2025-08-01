Певца разозлила "недопозиция" давнего друга.

Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко заявил, что удалил из друзей на Facebook народного артиста Украины Виктора Павлика.

"Человека, которого я знаю с 1993 года. 32 года! Прекрасного певца с невероятной историей и репертуаром, на котором выросло уже не одно поколение! Ой вей, сколько же было интересного у нас в жизни! С человеком, с которым я прошел бурные 90-е и не только. Витя всегда мне помогал в очень непростые времена моей жизни, когда я и моя семья реально не доедали. У него всегда можно было одолжить 100 баксов. Он не отказывал. Я возвращал. Спасибо, Витя! Это правда" - написал певец на своей странице в соцсети.

Объясняя причины своего решения, Юрченко отметил, что удалил Павлика из-за того, что тот лайкает посты об аккордеонисте Яне Табачнике:

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"Псе, который вместе со своими опричниками-"регионалами" и навлек на нас эту войну! Потому что хватит быть скользкой равликом-павликом! Потому что быть народным артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться! Время было - оно истекло!".

При этом Юрченко резко призвал Павлика быть украинцем или не быть, ведь, по его мнению, именно такая "недопозиция" и привела в Украину войну.

Напомним, Юрко Юрченко, который сейчас служит в Вооруженных силах, гневно высказался о звездах, которые сбежали из Украины и стали предателями.

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