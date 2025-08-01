Некоторые ученые считают, что эти подводные образования могут быть результатом естественных геологических процессов.

Ученые сделали новое открытие о затонувшем городе вблизи Кубы. Выяснилось, что он может быть старше египетских пирамид, что может изменить представление об истории человечества, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что этот затонувший город впервые обнаружили канадские морские инженеры Паулина Зелитски и Пол Вайнцвейг в 2001 году во время экспедиции по картографированию дна океана вблизи Кубы. Он расположен на глубине более 600 метров.

Сканирование сонаром выявило структуры, напоминающие пирамиды, дороги и другие здания, которые свидетельствовали о наличии сложного городского центра. Как пишет Daily Mail, этому городу, вероятно, более 6000 лет.

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Ученые разделились во мнениях. Одни уверены в том, что эти образования на дне океана были построены людьми, а другие считают, что их местонахождение указывает на то, что это не затопленный город.

В издании подчеркнули, что скептики сомневаются в том, что древний город мог погрузиться так глубоко под воду в случае затопления. По их словам, из-за сдвига тектонических плит для погружения этого района на текущую глубину потребовались бы десятки тысяч лет.

В частности, кубинский геолог Мануэль Итурральде-Винент неоднократно отвергал утверждение о том, что эти структуры являются рукотворными. Тем не менее, он признал, что это необычное открытие, которое необходимо изучить тщательнее.

Итурральде-Винент уверен, что эти подводные образования вполне могут быть результатом естественных геологических процессов. Он не исключает, что регулярность образований и симметрия могут быть случайными.

Если же исследования подтвердят, что этот город возвела древняя цивилизации тысячи лет назад, это может переписать историю человечества, добавили в издании. Это может указать на то, что развитые городские центры существовали задолго до египтян.

Археологи нашли "портал" возле пирамид

Ранее ученые сделали уникальное открытие возле Великих пирамид Гизы. Они заметили таинственную подповерхностную аномалию, которая может указывать на скрытые камеры или проходы под Западным кладбищем.

Профессор Мотоюки Сато из Университета Тохоку рассказал, что они обнаружили четкую L-образную структуру и зону с высоким электрическим сопротивлением на глубине до 10 метров. Под ней находится аномалия с высоким электрическим сопротивлением, которая может свидетельствовать о наличии уплотненного песка или даже потенциального "портала" к древним сооружениям.

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