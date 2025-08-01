Пекин рассматривает эти игрушки как часть "мягкой силы" страны.

Китайский бренд Pop Mart, который производит популярные сейчас игрушки Labubu, ведет масштабную борьбу с подделками, которые оказываются на рынке. Речь идет о копиях под названием Lafufu.

Как пишет The Washington Post, Китай, который годами обвиняли в краже интеллектуальной собственности, потому что его фабрики производили поддельные сумки Chanel и кроссовки Nike, очень взволнован подделками. Согласно сообщениям СМИ, только за последние недели в нескольких регионах страны изъяли почти 49 тысяч Lafufu.

В прошлом месяце таможенный контроль на мосту Гонконг-Чжухай-Макао был буквально завален пластиковыми мешками с фальшивыми куклами Lafufu. Они заполнили почти весь коридор во время масштабной операции по изъятию контрафакта. Тем временем в городе Шэньчжэнь правоохранители активно патрулируют рынки в поисках нелегальных копий популярных фигурок.

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В апреле в городе Нинбо конфисковали еще около 200 тысяч поддельных товаров, стилизованных под Labubu: пластиковые штампы, брелоки, пакетики на застежках, резиновые коврики и игровые строительные блоки. Несмотря на это, пользователи платформы Douyin (китайского аналога TikTok) выкладывают видео с мешками Lafufu, которые продаются прямо на улицах китайских городов.

В ответ на нашествие фейков Pop Mart не сбавляет обороты: только за прошлый год компания продала фигурки Labubu на сумму более 418 миллионов долларов, а международные доходы выросли на 375% по сравнению с предыдущим годом. Китайские официальные органы активно поддерживают успех бренда, а правительство включило Labubu в список культурных символов современного Китая.

Представительница Министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что именно благодаря "эстетике, дизайну и эмоциональному воздействию" таких продуктов Китай трансформируется из страны "Made in China" в страну самобытных брендов. Именно поэтому борьба с подделками Lafufu вышла на уровень защиты не только Pop Mart, но и мягкой силы Китая. Профессор экономики Гонконгского университета Хэ Гоцзюнь отметил, что речь идет о защите системы интеллектуальной собственности, которая должна гарантировать безопасность следующим брендам вроде Labubu.

Интересно, что Pop Mart решила действовать нестандартно: компания подала заявку на регистрацию торговой марки "Lafufu", вероятно, чтобы взять под контроль само название, которое используют поддельщики. В то же время государственные медиа страны развернули информационную кампанию, объясняя, как отличить оригинал от фейка. Главный совет - считайте зубы: настоящий Labubu имеет девять маленьких, острых зубчиков, тогда как у Lafufu их часто меньше.

Феномен Лабубу

Labubu - это коллекционные арт-игрушки, созданные тайваньским художником Kasing Lung в сотрудничестве с китайским брендом Pop Mart.

Эти крошечные фигурки с большими глазами, колючей шерстью, длинными ушками и выразительной мимикой мгновенно стали популярными среди коллекционеров по всему миру. Они принадлежат к серии "The Monsters", где каждый персонаж имеет уникальный характер, настроение и стиль.

Labubu выпускаются в форме "blind box" - покупатель не знает, какой именно вариант ему попадется, что создает азарт и желание собрать всю серию.

Часто фигурки имеют редкие версии, которые трудно найти - это повышает ценность игрушек среди фанатов.

На фоне популярности игрушки, украинский певец EL Кравчук спел песню о ней, надев костюм зайца.

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