Эти ракеты – основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также их используют системы ПВО NASAMS.

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon Technologies контракт на сумму 3,5 миллиарда долларов на производство ракет средней дальности "воздух-воздух" AMRAAM для Украины и стран-союзников.

Как сообщается на сайте Пентагона, контракт предусматривает производство ракет AMRAAM, телеметрической системы AMRAAM, запасных частей, а также инженерную поддержку.

Этот контракт включает в себя поставки для Украины и почти двух десятков других стран. Это, вчастности, Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Израиль и Кувейт.

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Работы будут выполняться в г. Тусон, штат Аризона, и, как ожидается, будут завершены в третьем квартале 2031 финансового года.

Что известно о AMRAAM

AIM-120 AMRAAM — ракеты средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации.

Кроме того, одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS.

Оружие для Украины

Ранее Республиканская партия США разработала механизм, как вооружить Украину американским оружием за европейские деньги. Законопроект предусматривает создание фонда в Министерстве финансов США для приема средств от союзников. Министр обороны мог бы затем использовать этот фонд для оплаты услуг подрядчиков, пополняющих американские арсеналы, чтобы Пентагон мог продолжать поставлять вооружения в Украину, не подрывая при этом боеготовность США.

Также ранее стало известно, что союзники Украины в Европе намерены обратиться к Европейскому союзу с просьбой предоставить заем на десятки миллиардов евро, чтобы совместно закупить оружие для Украины, а также для усиления собственной обороноспособности.

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