Он говорит, что готов встретиться в любое время.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления кремлевского правителя Владимира Путина и заявил, что для окончания войны и обеспечения длительного мира нужна встреча на уровне лидеров стран.

Глава государства написал в своем Telegram-канале, что Украина видит и поддерживает усилия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа для окончания российской войны, всех убийств и достижения достойного и длительного мира.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочки санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", - подчеркнул он.

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Зеленский также отметил, что Украина понимает, кто принимает решения в Российской Федерации и кто должен закончить эту войну:

"Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России".

Также глава государства сообщил, что провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По его словам, они обсудили взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

"Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед предстоящими международными мероприятиями", - добавил Зеленский.

Путин ответил на ультиматум Трампа

Как сообщал УНИАН, на днях американский лидер сократил предыдущий 50-дневный срок России на достижение мира до 10 дней, то есть до 8 августа.

Он предупредил, что в случае отсутствия движения в направлении прекращения войны, США введут жесткие санкции и вторичные тарифы против стран, которые покупают российские энергоносители.

Также Трамп выразил разочарование поведением Путина: хотя они проводят "вежливые беседы", после них российская армия продолжает наносить ракетные удары по Украине.

Сегодня появилась первая реакция Путина на этот ультиматум. Правитель Кремля сказал, что его условия прекращения огня остаются неизменными - Украина должна вывести войска из четырех областей, отказаться от вступления в НАТО, а также объявить о нейтральном статусе.

Комментируя слова Трампа о том, что тот разочарован им, Путин сказал, что разочарования возникают "от чрезмерных ожиданий".

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