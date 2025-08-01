Юрист разъяснил изменения, принятые постановлением Кабинета Министров №916 по отдельным вопросам ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации.

Местные ТЦК и СП отныне уже могут отправлять боевую повестку по почте, а за неявку военнообязанному автоматически будут присваивать статус "в розыске". Об этом сказал юрист Юрий Танасийчук в эфире "Киев24".

Он в частности прокомментировал постановление Кабинета Министров №916 от 30 июля, изменившее порядок вручения повесток украинцам, годным к службе. Согласно документу, Укрпочта теперь будет доставлять боевые повестки заказным письмом.

"Мы говорим о процедурах и изменениях, принятых правительством Украины, что является полностью в сфере их полномочий и ответственности. Поэтому о незаконности, противоправности не может быть речи. Это изменения в действующие правила. Они у нас почти ежеквартально принимаются и это хорошо, потому что эта динамика является требованием времени и того, как развиваются военные действия", - отметил Танасийчук.

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Говоря о правилах доставки повесток, он напомнил, что у нас было уже несколько различных этапов адаптации этих процессов к требованиям времени.

"Начало широкомасштабного вторжения: это старая процедура вручения повесток под подпись и много инсинуаций с ней было. Следующий значимый этап - это массовые рассылки сообщений, которые также назвали "повестки", централизованно с помощью Укрпочты. Очевидно, что исследовав эффективность/неэффективность этих процессов и понимание того, сколько человек нужно мобилизовать ежемесячно, какой специальности, какой квалификации, оценив противостояние наглядное между ТЦК и гражданами Украины и различные противоправные действия с обеих сторон, в совокупности этих факторов правительство приняло изменения. Согласно им, местный ТЦК сможет присылать повестку боевую - это о прибытии и сразу отправку на БЗВП (базовую военную подготовку) - с помощью Укрпочты", - прокомментировал юрист.

По его словам, местный ТЦК особым способом присылает боевую повестку через Укрпочту и в случае неявки по такой повестке, согласно сообщениям правительства о принятых изменениях и публикации постановления, будет автоматически подавать такое лицо в розыск.

"И этот розыск теперь правительство пытается отнести уже к исчерпывающей правовой категории - как уголовный розыск. Такие изменения с сегодняшнего дня вступают в силу. И это надо принять как константу", - сказал Танасийчук.

Юрист обратил внимание, что будут присылать эти повестки на адрес, который есть в личном деле Территориального центра комплектования и СП. При этом Танасийчук напомнил, что мобилизационное законодательство обязывает граждан Украины сразу сообщать об изменении фактического места жительства.

"Есть административные взыскания, если не сообщил. В особый период все военнообязанные должны предоставлять исчерпывающую информацию о фактическом их месте жительства. И это можно сделать в несколько способов, в том числе через ЦНАП, Резерв+ и само ТЦК", - уточнил он.

Если такие действия не совершены, ТЦК и СП по месту предыдущей регистрации будет иметь правовые основания наложить административное взыскание за неуведомление.

"Это не 17 тыс грн штрафа. Это колеблется, по разной квалификации, до 2 тыс грн", - добавил Танасийчук.

Как подчеркнул юрист, если человек упорно не выполняет требований закона, ТЦК соответственно не может отправить это письмо, то так или иначе лицо рано или поздно встретит на улице или работников ТЦК, или работников полиции, которые сделают проверку, применяя систему "Оберіг" или другие цифровые сервисы, которые есть на сегодняшний день, выяснят это несоответствие и тогда будет все равно будет реализована функция взыскания, предоставлена правовая квалификация нарушения.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается обязательная мобилизация, за нарушение правил которой военнообязанных привлекают к ответственности - накладывают штрафы. Игнорирование штрафов ТЦК предусматривает объявление лица-нарушителя в розыск, возможность блокирования его банковских счетов и даже изъятие имущества.

И сейчас на официальном сайте правительства опубликовано постановление №916 "О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений относительно отдельных вопросов ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации". Согласно этому документу, отныне повестка на отправку к месту прохождения военной службы может вручаться военнообязанному:

под личную подпись;

направляться ТЦК и СП средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением.

Изменения касаются лиц, которые:

прошли военно-врачебную комиссию;

имеют действующее заключение ВВК, но не имеют действующей отсрочки.

Вручение будет фиксироваться официально, а игнорирование может считаться уклонением от мобилизации.

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