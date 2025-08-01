Подразделение выполняет боевые задачи в разных направлениях и продолжает расширяться.

Желающие попасть в подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны "Кракен" проходят жесткий отбор, туда не принимают людей с криминальным прошлым и тех, кто имеет близких родственников в РФ.

Командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа" в интервью РБК-Украина также рассказал об истории создания и боевых традициях одного из самых известных украинских подразделений.

По словам командира, "Кракен" был сформирован за несколько месяцев до начала полномасштабной войны - по инициативе группы офицеров ГУР, которые прибыли в Харьков для организации движения сопротивления. Основу будущего подразделения составили добровольцы - преимущественно местные жители.

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"Я называю наше подразделение "подразделением людей". Это не просто боевая единица - это сообщество с сильной идеей и мотивацией", - отметил командир.

Название "Кракен" предложили на одном из совещаний. Мифическое морское чудовище символизирует силу, способность проникать в самые сложные участки фронта и защищать свои территории.

В подразделение присоединились военные, добровольцы, бывшие ультрас и бойцы из других частей страны. Сегодня подразделение выполняет боевые задачи в разных направлениях и продолжает расширяться.

Отбор в подразделение жесткий: прежде всего оценивается мотивация кандидата, а также навыки и опыт. Затем - собеседование, проверка личных данных и базовая военная подготовка. Людей с криминальным прошлым или родственниками на оккупированных территориях не допускают.

"Есть лица, которые не могут попасть к нам. Это лица, у которых есть близкие родственники на временно оккупированных территориях, на территориях Российской Федерации или какие-то уголовные производства. То есть этих людей мы отсеиваем. И после того, как они прошли эти определенные этапы отбора, дальше начинается базовая общая военная подготовка. И уже после профессиональной подготовки человек попадает в подразделение", - рассказал военный.

После прохождения первого боевого задания новобранцам торжественно вручают шеврон - во время строя и коллективной молитвы. В подразделении царит атмосфера боевого братства: новичков вдохновляют примером старших побратимов.

"У меня есть личные ритуалы перед операциями. Каждая потеря - это глубокая боль. Мы стараемся брать в ряды лучших, и потерять такого - всегда трудно не только как командиру, но и как человеку", - подытожил "Альфа".

Подразделение "Кракен"

Командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа" считает, что замораживание широкомасштабной войны, которую РФ против Украины с 2022 года, пока выглядит маловероятным. По его словам, враг сосредотачивает усилия на регионах, которые Кремль официально назвал "своими" в конституции - речь идет, в частности, о Херсоне и Запорожье. Однако реализовать эти планы России не удается. Украине, отметил военный, главное не потерять как можно больше нашей территории.

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