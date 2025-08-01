Дерзких рейдов с засадами на российские колонны уже давно нет, но работы для диверсантов все равно много.

Характер боевых действий в Украине сегодня кардинально изменился по сравнению с тем, что было в первые недели полномасштабного российского вторжения. В частности это изменение радикально повлияло на операции, которые проводят во вражеском тылу украинские спецназовцы, пишет Business Insider.

Американский инструктор с позывным "Скутер", который тренирует бойцов 4-го полка рейнджеров Сил специальных операций Украины, рассказал, что в 2022 году украинских спецназовцев отправляли на такие задачи, как нападение на колонну российских грузовиков с боеприпасами, подрыв танков или нападение на командный пункт. Но сейчас, когда линия фронта является почти неподвижной, такие задания стали огромной редкостью.

По словам "Скутера", теперь небольшие группы спецназовцев обучают незаметно заходить на несколько километров в российский тыл и там "создавать проблемы". При этом главным является следующее правило: "не попадись". Следовательно, речь уже не идет об операциях по зачистке российских окопов и занятии их позиций.

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"Вы пойдете туда, чтобы убедиться, что он (российский солдат) голоден - убедиться, что у него нет боеприпасов. Убедитесь, что его машина, когда наступит его очередь менять позицию, не появится. Идите устанавливайте мины. Идите уничтожайте оборудование. Берите пленных", - рассказывает американский инструктор украинских рейнджеров.

По словам "Скутера", такие диверсионные миссии были и в начале полномасштабной войны, но сейчас именно они являются основными. Вместе с тем диверсии в российском тылу стали значительно опаснее из-за широкого распространения дронов, которые постоянно наблюдают за полем боя.

Американский инструктор отметил, что такие диверсионные миссии на самом деле имеют свои последствия на тактическом уровне.

"Мы не так сильно сосредотачиваемся на тактике маневренной войны. Мы готовим их к войне на истощение. Вы постоянно слышите это: Первая мировая война - с беспилотниками. Мы готовим их к статической войне на истощение с линиями, которые очень редко двигаются каким-то существенным образом", - объясняет "Скутер".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные продвинулись на востоке Запорожской области. В частности украинские защитники восстановили контроль над Темировкой, что к северо-востоку от Гуляйполя. Кроме того, несколько продвижений ВСУ зафиксировано на Лиманском направлении к югу от Дибровы.

Также мы рассказывали о крайне угрожающей ситуации вокруг Покровска. В частности, российские захватчики приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом, стоящим на пути полного окружения Покровска.

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