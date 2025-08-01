Значительное повышение стоимости энергоносителей обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.

До конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставку горячей воды пересматриваться не будут. Однако уже со следующего года ожидается их увеличение, для приведения к экономически обоснованным уровням. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль.

Отмечается, что это решение будет принято с учетом сложной ситуации в энергетике. В то же время, как отмечают в Нацбанке, пока неизвестно, в каких пределах вырастут эти тарифы, что создает риски для прогноза инфляции.

"В частности значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения", - говорится в документе.

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Зато, как отмечает регулятор, если решение об увеличении тарифов на услуги ЖКХ будет отсрочено, это положительно скажется на инфляции в Украине, однако будет ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - резюмируют в НБУ.

Тарифы на коммуналку в Украине - другие новости

Тарифы на коммунальные услуги для населения в Украине ниже рыночных. При этом на повышение цен на отопление и горячую воду действует мораторий, хотя электроэнергия подорожала.

В МВФ считают, что Украине нужен план по формированию устойчивого коммунального сектора в послевоенный период. В рамках этого подхода тарифы на коммунальные услуги должны покрывать реальные расходы и учитывать социальные аспекты, чтобы защитить уязвимые слои населения.

После завершения полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что стоимость услуг водоснабжения для украинцев не подорожает так сильно, потому что этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию. В то же время повышение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию обслуживания многоквартирных домов примерно на 20%.

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