Рейтинг пользователей и глобальный поиск: Telegram получил крупное обновление

Плюс добавили возможность собирать свои истории в альбомы, а подарки – в коллекции.

Для Telegram вышло большое обновление, главным нововведением в котором стали рейтинг пользователей и глобальный поиск по всем постам. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Так, во вкладке "Посты" в поиске теперь можно находить сообщения изо всех публичных каналов, а не только из тех, на которые вы подписаны. Это упрощает сравнение источников и ускоряет доступ к нужной информации.

Пока эта функция доступна лишь Premium-подписчикам и ограничена десятью запросами в день: дополнительные можно купить за звезды.

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Еще одно нововведение – рейтинг профиля. Теперь в профилях можно увидеть значок рейтинга с числом, которое повышается в зависимости от количества потраченных "Звезд". Это должно помочь владельцам каналов оценить надежность пользователя.

Также в новом апдейте добавили возможность собирать свои истории в альбомы, а подарки – в коллекции. Кроме того, обновился BotFather. Теперь у него есть собственное мини-приложение, где доступно все необходимое – от создания и настройки иконки до обновления описания и параметров.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Например, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом".

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