Пересмотренные пошлины должны вступить в силу через семь дней.

Президент США Дональд Трамп ввел новые скорректированные размеры торговых пошлин для десятков стран. Решение направлено на сокращение торгового дефицита и увеличение доходов США, пишет Bloomberg.

Отмечается, что самые высокие пошлины ввели для Сирии (41%), Лаоса и Бирмы (по 40%). В то же время самые низкие (10%) - для Великобритании и Фолклендских островов, которые принадлежат королевству. Самые высокие пошлины в Европе получили Швейцария (39%) и Сербия (35%). При этом Китая, с которым Вашингтон ведет отдельные переговоры, в списке нет.

Базовый размер пошлин в 10%, введенный в апреле, зафиксировали для большинства стран, которые экспортируют из США больше, чем импортируют. Пошлина 15% будет применяться к около 40 странам, с которыми у США небольшой торговый дефицит. Ставку более 15% получили более двух десятков государств с большим торговым дефицитом, а также те, кто не достиг соглашения с США по тарифам.

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Пересмотренные пошлины должны вступить в силу через семь дней.

Пошлины Трампа - что известно

30 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 40% для Бразилии, доведя общий размер тарифа до 50%.

Ранее Трамп заявлял, что с 1 августа введет пошлины в размере 25% для Индии. Тогда он отметил, что введет дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России. По его словам, пошлины в Индии "одни из самых высоких в мире, и у них самые жесткие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран".

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