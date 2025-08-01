Температура в ближайшие дни существенно не изменится.

В течение 2 и 3 августа в Украине температура воздуха существенно не изменится, но местами пройдут дожди. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

Так, по ее данным, в течение дня ожидается +25...+28 градусов, на юге и востоке +30...+33, а в воскресенье в южной части местами будет жара +33....+35 градусов.

В большинстве областей осадки маловероятны.

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"Исключения: возможны дожди с грозами завтра в Ровенской области и в Карпатах. В воскресенье - есть вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине", - отметила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве первые августовские выходные будут сухими, солнечными и теплыми, говорит эксперт по погоде. Температура в столице будет в пределах +26...+28 градусов.

Погода в августе - прогноз на месяц

В августе самая высокая температура ожидается на юго-востоке и юге Украины, а в целом по стране будет наблюдаться недостаток дождей. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, на западе страны температура воздуха будет близкой к климатической норме, так же как и количество осадков. В других регионах средняя температура августа будет на 1,5-2 градуса выше привычной. Осадков ожидается меньше - всего 60-70% от нормы.

В начале августа погодные условия будут оставаться такими же, как и в конце июля. В восточных и южных регионах столбики термометров будут показывать +30...+34°C, местами жара будет достигать +35...+38°C.

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